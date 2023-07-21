Відновлення експорту електроенергії до Словаччини: Заброньовано лише 5% потужності

Лише один трейдер – ТОВ "ТЕС" – забронював потужність для експорту е/е до Словаччини на 23 липня після поновлення НЕК "Укренерго" аукціонів щодо розподілу потужності перетину на цьому напрямі.

Згідно з результатами аукціону, із 200 МВт потужності, запропонованих на кожну з 6 годин доби з 09:00 до 14:00, заброньовано по 10 МВт, що становить 5% від пропозиції, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно, ціна перетину дорівнює 0 грн/МВт-год.

На ринку зазначають, що перший після досягнення домовленостей зі словацьким оператором системи передачі SEPS аукціон із розподілу потужності для експорту припадає на вихідні, коли падає як споживання, так і ціна е/е, що невигідно українським експортерам. Найімовірніше, показовими стануть аукціони на будні дні.

Даних за результатами аукціонів зі словацької сторони поки немає.

Як повідомлялося, 21 липня "Укренерго" відновило можливість експорту електроенергії у Словаччину.

Наразі дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови становить 400 МВт, для імпорту – 1200 МВт.

17 квітня Україна розпочала експорт електричної енергії до Словаччини в обсязі 200 МВт за годину. Однак вже з 21 квітня експорт було припинено за ініціативою оператора системи передачі Словаччини (SEPS).

Відтоді НКРЕКП та "Укренерго" неодноразово звинувачували один одного у зриві експорту електроенергії до Словаччини.

НКРЕКП стверджувала, що "Укренерго" мало погодили зі словацьким оператором договір про розподіл доходів від продажу міждержавного перетину. Своєю чергою в "Укренерго" звинувачували НКРЕКП у тому, що регулятор затягує запровадження європейських правил проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, через це сторони були змушені шукати тимчасове рішення.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", Словаччина принила імпорт електроенергії з України через те що НКРЕКП та Міненерго за рік так і на прийняли підзаконні акти, які б дозволили проводити операції з експорту-імпорту електроенергії за спільною з європейськими країнами-сусідами процедурою. Зокрема, НКРЕКП мало затвердити зміни до Кодексу системи передачі про проведення спільних аукціонів на розподіл перетину.