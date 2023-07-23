Бельгії доведеться утилізувати вакцини від коронавірусу на 131 мільйон євро

Бельгії доведеться утилізувати невикористані вакцини від коронавірусу та інші медичні засоби на 131 млн євро через завершення терміну придатності.

Як пише The Brussels Times, у партії – протерміновані вакцини, тести, реагенти, маскиFFP2 для медиків, які виявились не відповідними стандартам, передає Європейська правда.

"Під час першої хвилі пандемії коронавірусу, коли всього бракувало, попередній уряд масово закуповував медичні засоби. Зараз нам доведеться ліквідувати надлишки, термін придатності для яких закінчився", – пояснив федеральний міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке.

Серед вакцин у частини закінчився термін придатності, а інша частина ще придатна, але належить до старіших партій, які розробляли ще від найпершого штаму вірусу, тому її було б недоречно застосовувати чи передати третім країнам. Загалом це 3,5 млн доз.

Міністр додав, що з проблемою надлишку вакцин тепер зіткнуться усі країни-члени, а в Бельгії цей показник виявиться меншим, тому що показник вакцинації відносно високий.

Сама утилізація коштуватиме державі 310 тис. євро.

Як повідомлялося, дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні завершилася 1 липня 2023 року.