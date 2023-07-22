Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень на майже $200 мільйонів
Чистий продаж доларів Національним банком у третій тиждень липня зріс до $590,9 млн порівняно з $400,7 млн тижнем раніше.
За даними регулятора, з 17 по 21 липня купівля ним валюти зросла з $0,9 млн до $3,8 млн, тоді як продаж – з $401,6 млн до $594,7 млн, передає Інтерфакс-Україна.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 5 копійок – близько 37,15 грн/$1.
Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $189,2 млн, тоді як продав $13,93 млрд.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,8 млрд із $1,93 млрд у травні.
Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39 млрд.
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