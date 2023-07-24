Правоохоронці попередили виведення за кордон мільярдних активів українського банку. Ймовірно йдеться про колишніх власників "Сенс Банку"

Правоохоронці викрили схему виведення за кордон мільярдних активів одного з найбільших українських банків, власником якого донедавна був російський олігарх.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись санкцій, почали шукати шляхи виведення активів.

"Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

У подальшому, щоб приховати "сліди" оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту знайшли документи з доказами незаконної діяльності.

Правоохоронці не уточнюють назву банку, утім зазначають, що Національний банк прийняв рішення про "виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави". Тобто, можна припустити, що йдеться про нещодавно націоналізований "Сенс Банк", який раніше був відомий в Україні як "Альфа-Банк". Фінустанова належала російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.