Німеччина виділить 20 мільярдів євро на закупівлю боєприпасів: необхідно закрити дефіцит

Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро на закупівлю боєприпасів, щоб закрити їхній дефіцит.

"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Spiegel, передає Європейська правда.

За словами Пісторіуса, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 млрд євро", – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу. Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проблема постала доволі гостро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підрахував, що від початку повномасштабного вторгнення Росії і до 2027 року Німеччина витратить на поставки зброї Україні приблизно 17 млрд євро.