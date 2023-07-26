БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 715 6

"Укрзалізниця" презентувала новий електронний міжнародний квиток українською та англійською мовами

укрзалізниця

"Укрзалізниця" розробила новий формат електронного міжнародного пасажирського проїзного документа українською та англійською мовами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі новий бланк документа узгоджується партнерами – іноземними залізницями, як того вимагають міжнародні правила.

Крім того, "Укрзалізниця" вже прибрала остаточно фрази російською мовою в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

Укрзалізниця презентувала новий електронний міжнародний квиток українською та англійською мовами 01

Також планується, що до кінця 2023 року затвердять низку узгоджених бланків, оновлених вивісок, навігації тощо.

Як повідомлялося, наприкінці лютого "Укрзалізниця" розпочала програму "Залізна українізація", яка передбачає відмову від російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Програма розрахована на 2023-2025 роки.

Автор: 

квитки (331) Укрзалізниця (4762) електронні квитки (127)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Така фігня не являється новиною. Не забивайте дурнею стрічку новин.
показати весь коментар
26.07.2023 10:59 Відповісти
Григогрий Тютюннык? Серйозно?
показати весь коментар
26.07.2023 11:05 Відповісти
Все це дуже добре,погано,що я не можу придбати квітки на потяг,коли я знаходжусь у Ізраїлі.Доводиться прохати родичів.
показати весь коментар
26.07.2023 11:18 Відповісти
Все чудово замовляється на сайті укрзалізниці з будь-якої країни.
показати весь коментар
26.07.2023 16:43 Відповісти
З Італіі,з Польші так,працює,з Ізраілю чогось ні.
показати весь коментар
26.07.2023 19:40 Відповісти
Самое время этой хренью заниматься.
показати весь коментар
27.07.2023 09:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 