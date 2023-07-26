"Укрзалізниця" презентувала новий електронний міжнародний квиток українською та англійською мовами

"Укрзалізниця" розробила новий формат електронного міжнародного пасажирського проїзного документа українською та англійською мовами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі новий бланк документа узгоджується партнерами – іноземними залізницями, як того вимагають міжнародні правила.

Крім того, "Укрзалізниця" вже прибрала остаточно фрази російською мовою в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

Також планується, що до кінця 2023 року затвердять низку узгоджених бланків, оновлених вивісок, навігації тощо.

Як повідомлялося, наприкінці лютого "Укрзалізниця" розпочала програму "Залізна українізація", яка передбачає відмову від російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Програма розрахована на 2023-2025 роки.