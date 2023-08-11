БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 317 23

Російські мільярдери масово переписують біографії, намагаючись прибрати згадки про Росію

вексельберг

Російські мільярдери масово переписують свої біографії, викреслюючи із них згадки про зв’язки з Росією, яка стала "токсичною" у цивілізованих країнах після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зміни до офіційних біографій вносять на особистих сайтах та на сторінках у "Вікіпедії" найбагатших росіян, які намагаються "відмити репутацію" і не потрапити під санкції Заходу, хоча деякі з них досі мають бізнес у Росії, помітило видання "Настоящее время".

На початку цього тижня стало відомо, що майже всі згадки про зв'язок з Росією та СРСР прибрав зі свого сайту засновник російського ІТ-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож. Він виїхав з Росії після початку повномасштабної війни і тепер називає себе ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані.

Інвестбанкір Рубен Варданян, який довгий час очолював російську інвесткомпанію "Тройка-диалог", тепер представляється як фінансист "вірменського походження". У вересні минулого року Варданян, статки якого до початку великої війни оцінювалися в $1 млрд, відмовився від російського громадянства, і переїхав до Нагірного Карабаху.

Співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп" Міхаіл Фрідман, який потрапив під санкції Заходу, називає себе "народженим в Україні російсько-ізраїльським бізнесменом". Водночас його російський бізнес тісно співпрацює з Міноборони РФ.

Читайте також: Засновник "Яндекса" намагається прибрати Росію із своєї біографії – вперше розкритикував вторгнення Путіна в Україну

Голова російського холдингу "Ренова" Віктор Вексельберг, фігурант списків санкцій США з 2018 року, у своїй біографії наголошує, що народився в Україні і є громадянином Кіпру.

Очільник "Transparency International – Россия" Ілля Шуманов пояснює, що російські мільярдери намагаються відмити свою репутацію в рамках процедури KYC (Know your customer), яку проводять банки, держструктури та парнтери-інвестори російських бізнесменів.

"Важлива складова частина KYC-процедури передбачає аналіз медіапублікацій... Тому у "Вікіпедіях" боротьба йде не на життя, а на смерть", – каже Шуманов.

Наприклад, статтю про мільярдера Юрія Мільнера у "Вікіпедії" з 24 лютого 2022 року відредагували 44 рази, і майже 30 правок чекають на підтвердження. Спочатку Мільнер у ній називався російським мільярдером, потім "ізраїльським інвестором", потім "ізраїльським підприємцем російського походження". Але в результаті редагування не було підтверджено, і Мільнер залишився "російським мільярдером".

Статтю про мільярдера, колишнього голову ради директорів "Альфа-Банку" Пєтра Авена з 24 лютого 2022 року редагували 141 раз. Нині він фігурує у "Вікіпедії" як російський та латвійський мільярдер.

Автор: 

біографія (1) росія (14164) мільярдери (217) Яндекс (135)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
росією від них смердітиме завжди!
показати весь коментар
11.08.2023 16:29
+4
Цікаво, вони мельниківці, чи бандерівці...?
показати весь коментар
11.08.2023 16:46
+3
Ще трошки і вексельбергу треба буде платити щомісячно по дві тисячі гривень як переселенню.
показати весь коментар
11.08.2023 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росією від них смердітиме завжди!
показати весь коментар
11.08.2023 16:29 Відповісти
Хех. Это уголовники которых всегда прятала у себя Европа, ради их денег.
показати весь коментар
11.08.2023 16:29 Відповісти
Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет.
показати весь коментар
11.08.2023 16:30 Відповісти
То лі іщьо будет
То лі іщьо будет
То лі іщьо будет
ой ой ой
показати весь коментар
11.08.2023 16:34 Відповісти
В росіі є хоч один україномовний мільярдер? бо в Україні один є.
показати весь коментар
11.08.2023 16:34 Відповісти
Фрідман з Дрогобича і скоріш за все на базовому рівні українську мову знає
показати весь коментар
11.08.2023 16:38 Відповісти
Вексельберг з Дрогобича.
Фрідман зі Львова.
показати весь коментар
11.08.2023 16:41 Відповісти
можливо, я так сильно не заморочувався.
показати весь коментар
11.08.2023 16:43 Відповісти
Цікаво, вони мельниківці, чи бандерівці...?
показати весь коментар
11.08.2023 16:46 Відповісти
Мельниківці було в основному на Волині, у Львові-Дрогобичі - бандерівці.
показати весь коментар
11.08.2023 16:48 Відповісти
Летит самолет через океан.
Внезапно все озаряет сияние и появляется ангел.
- Господь направил меня, чтобы узнать чего хотят жители Земли, и я уполномочен выполнить три ваших желания.
Встает капиталист
- Я хочу, чтобы исчезли все коммунисты.
Встает коммунист
- Я хочу, чтобы исчезли все капиталисты.
Встает старый еврей и спрашивает у ангела
- А два первых желания будут выполнены?
- Все будет, как я и обещал.
- Тогда мне чашечку кофе, пожалуйста. Только не крепкий, потому что от крепкого у меня изжога.
показати весь коментар
11.08.2023 16:51 Відповісти
Ще трошки і вексельбергу треба буде платити щомісячно по дві тисячі гривень як переселенню.
показати весь коментар
11.08.2023 16:36 Відповісти
Росія токсична, і це розуміють усі розумні люди.
Хтось раніше, хтось пізніше, але розуміють, а хтось не розуміє, того реальність змусить зрозуміти.
"Якщо ти програв гроші картковому шулеру, то марно згадувати, коли ти зробив невірний хід. Ти програв уже тоді, коли сів з ним грати з ним за один стіл"(с).
Тому, як би не починався твій контакт із росією, наприкінці ти обов'язково програєш. Не тому, що ти дурний чи невдачливий, а тому, що ти мав контакт із росією.
1 $ = 99,4
показати весь коментар
11.08.2023 16:40 Відповісти
думаю після 100 легше піде
показати весь коментар
11.08.2023 17:29 Відповісти
Нехай замість росії пишуть у своїх біографіях "Ванюшечная" - і брехати не треба буде, і *** хто на Заході просцить, шо воно таке.
показати весь коментар
11.08.2023 16:42 Відповісти
Ага. Фрідман тепер "українець". Садовий за нього "зуб дає".
показати весь коментар
11.08.2023 16:51 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь!
показати весь коментар
11.08.2023 17:05 Відповісти
Єрмак, Клован! А чому держава Київстар ще й досі не відібрала?
показати весь коментар
11.08.2023 17:06 Відповісти
Російські мільярдери масово переписують біографії Джерело: https://biz.censor.net/n3436886

Фрідман з Вексельбергом відтепер потомки "кошових отаманів" Війська Запорізького
показати весь коментар
11.08.2023 17:09 Відповісти
Можна і переписати. Хвамілії, дякувати Яхве, не Іванов і не Сідоров...
показати весь коментар
11.08.2023 18:22 Відповісти
а шо ж так? вупше нескрєпно. альо, пригожин, бери кувалду і їбаш тих прідатєлєй. )
показати весь коментар
11.08.2023 18:24 Відповісти
від паРаші їм не відмитися. хіба що їх дітям це вдасться, але не цим "бізнесменам"...хоча дивлячись на повну безхребетність так званого цивілізованого світу, не буду зарікатися.
показати весь коментар
11.08.2023 19:13 Відповісти
Каламойша взагалі НЕГРОМАДЯНИН України…, і усе на мазі, Данилов може підтвердити !
показати весь коментар
11.08.2023 19:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 