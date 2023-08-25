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Новини
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Heineken продав свої активи у Росії за 1 євро

heineken

Нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії. Покупцем став найбільший місцевий виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці група "Арнест".

Як пише російський Forbes, Heineken завершив операцію з продажу своїх активів, отримавши всі необхідні схвалення.

Ціна купівлі 100% акцій Heineken у Росії (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") склала 1 євро. Угода також зобов'язує покупця погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.

У Heineken визнали, що "угода спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро".

Логотипу чи назви Heineken у майбутньому не буде. Юридичний процес із зміни назви може тривати кілька місяців.

У межах угоди новому власнику перейдуть всі активи Heineken, що залишилися в Росії, включаючи сім пивоварних заводів. На них протягом пів року буде припинено виробництво пива під брендом Amstel (бренд Heineken було виведено з Росії у 2022 році).

При цьому покупець на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди. У пресслужбі Heineken підкреслили, що компанія не буде надавати підтримку цим брендам і отримувати будь-які доходи, роялті чи дивіденди з Росії.

У Heineken наголосили, що працівники пивоварень, які перейшли новому власнику, не втратять робочих місць – група "Арнест" надала гарантії зайнятості на найближчі три роки їхнім 1800 співробітникам.

Нагадаємо, Heineken оголосила про плани продати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники – отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працювала на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.

Автор: 

пиво (136) росія (14175) Heineken (10)


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Топ коментарі
+9
виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції ?
тепер будуть пити елітний бояришніковий лосьйон
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25.08.2023 10:38
+4
На росії мають залишитись два сорти пива: "піво єсть" і "піва нєт".
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25.08.2023 12:20
+3
" А хочеш Жигулі???!!!!! Такой маленькій , а уже Жигулі!!!!!"

Хф гостья із будущєго
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25.08.2023 10:34
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" А хочеш Жигулі???!!!!! Такой маленькій , а уже Жигулі!!!!!"

Хф гостья із будущєго
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25.08.2023 10:34 Відповісти
в до чого це?
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25.08.2023 19:51 Відповісти
що це було?
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26.08.2023 01:44 Відповісти
виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції ?
тепер будуть пити елітний бояришніковий лосьйон
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25.08.2023 10:38 Відповісти
нє, тепер пиво буде відразу з дихлофосом
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25.08.2023 19:52 Відповісти
Кацапні і бражка за щастя піде. А боярою так то вже і весілля відгуляти можна.
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25.08.2023 10:50 Відповісти
елітноє пойло бадяжьіт повар мєдвєпута, но є нюанс...
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25.08.2023 10:54 Відповісти
россия.

пиво хейнекен теперь в аерозоли !
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25.08.2023 12:04 Відповісти
На росії мають залишитись два сорти пива: "піво єсть" і "піва нєт".
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25.08.2023 12:20 Відповісти
> Ціна купівлі 100% акцій Heineken у Росії (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") склала 1 євро.
Это за 7 заводов или за бутылку? А можно я Heineken в Нидерландах за 1 евро куплю?
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25.08.2023 13:34 Відповісти
там воно коштує грошей, а на кацапії воно нічого не коштує
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25.08.2023 19:53 Відповісти
Хайнекен - коняча ссанина.
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25.08.2023 14:31 Відповісти
Я не понимаю вот этого давления на пивные и табачные компании, Макдоналдсы и Коки по уходу из рф. Да пусть пьют и курят! А теперь им активы достаются за спасибо. Надо было просто прекратить реинвестирование прибылей, доить ту корову по возможности, пока активы не износятся.
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25.08.2023 17:41 Відповісти
ну і толку, що кацапам дісталось обладнання мака, всеодно лайно випускають, якщо ще працює.
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25.08.2023 19:54 Відповісти
метро, монделез і ошан надіюсь навіть долар не получать, дібіли ждуть на пенделі
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25.08.2023 23:08 Відповісти
Кацапи мають все зробити по класиці - самостійно задушити та націоналізірувати цих безсовісних західних недоумків, якщо ті самі не розуміють звідки і куди вітер дме. Щоб, значить, всю цю ненависну западенську цивілізацію із себе витравить, залишивши тільки духовниє анало говнєтниє скрєпи і баяру. Ото заживуть... )
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25.08.2023 23:29 Відповісти
Чим довше думають хитродупі західні внєвайни, тим більше понесуть збитків. Отака от, своєрідна, але все ж справедливість. )
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25.08.2023 23:22 Відповісти

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