Із початку року місцеві бюджети отримали понад 92 мільярди дотацій та субвенцій

Упродовж січня-липнія 2023 року Міністерство фінансів спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Із них у липні – 7,8 млрд грн, зокрема:

3,4 млрд грн – освітня субвенція;

450 млн грн – субвенція на придбання житла внутрішньо-переміщеним особам, які захищали Україну;

300 млн грн – субвенція на придбання житла особам, які захищали Україну;

300 млн грн – субвенція на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти;

245 млн грн – додаткова дотація на тримання закладів освіти та охорони здоров’я;

200 млн грн – субвенція на придбання шкільних автобусів.

Як повідомлялося, напочатку серпня Кабмін розподілив майже 1,4 мільярда додаткової дотації місцевим бюджетам