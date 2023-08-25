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Новини
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Із початку року місцеві бюджети отримали понад 92 мільярди дотацій та субвенцій

гроші

Упродовж січня-липнія 2023 року Міністерство фінансів спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Із них у липні – 7,8 млрд грн, зокрема:

  • 3,4 млрд грн – освітня субвенція;
  • 450 млн грн – субвенція на придбання житла внутрішньо-переміщеним особам, які захищали Україну;
  • 300 млн грн – субвенція на придбання житла особам, які захищали Україну;
  • 300 млн грн – субвенція на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти;
  • 245 млн грн – додаткова дотація на тримання закладів освіти та охорони здоров’я;
  • 200 млн грн – субвенція на придбання шкільних автобусів.

Як повідомлялося, напочатку серпня Кабмін розподілив майже 1,4 мільярда додаткової дотації місцевим бюджетам

Автор: 

бюджет (1807) дотації (179) Мінфін (2928) субвенція (60)


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