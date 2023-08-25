"Арифметична помилка": У Мінагрополітики заперечують причетність Висоцького до махінацій з макаронами

Міністерство аграрної політики та продовольства заперечує вину заступника міністра Тараса Висоцького до закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами, посилаючись на арифметичну помилку у розрахунках детективів НАБУ.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Мінагрополітики у відповідь не повідомлення Висоцькому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У міністерстві уточнили, що Висоцький у березні-квітні 2022 року погодив закупівлю імпортних макаронних виробів із твердих сортів пшениці для обласних військових адміністрацій у двох суб’єктів господарювання: ТОВ "Олімп" та ТОВ "ВінсайдЛайт". Слідство вважає, що вартість макаронних виробів завищена, внаслідок чого бюджету завдано збитків на суму 63 млн грн.

"Обґрунтовуючи підозру, слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн до 36,89 грн. Разом з тим, слідство не враховує, що Державна служба статистики України за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 грам, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн за кг, що виключає збитки. Очевидно, що зазначена важлива арифметична помилка має бути слідством врахована та виправлена", – наголошують у міністерстві.

У Мінагрополітики також наполягають, що Висоцький не визначав умови угод та постачальників, а лише погоджував рахунки на оплату.

Крім того, у міністерстві зазначають, що під час обшуку Висоцький добровільно надав слідчим мобільний телефон з робочим листуванням щодо зазначеного питання, а внутрішнє службове розслідування Мінагрополітики не знайшло будь-яких порушень у його діях.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ повідомило про підозру першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому та колишньому заступнику міністра економіки Олександру Грибану.

За даними слідства, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.

Йдеться про закупівлю продуктів харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.