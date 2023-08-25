В Україні відсьогодні вводяться електронні бланки обов’язкового техконтролю автомобілів

В Україні відсьогодні, з 25 серпня, запроваджено електронні бланки (е-протокол) обов’язкового технічного контролю автомобілів.

"Головний сервісний центр МВС розробив і створив інструменти для більш дієвого контролю за комерційними, пасажирськими та вантажними перевізниками, які надають послуги з автомобільного перевезення людей або вантажів і мають проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів. Ці зміни були прийняті постановою Кабміну №514 від 19 травня 2023 року та набули чинності сьогодні, 25 серпня", – сказано в повідомленні сервісного центру МВС.

Тепер під час перевірки транспортного засобу суб’єктами господарювання, які проводять його технічний контроль буде проводитися не лише фотофіксація процесу, а й відеофіксація.

За допомогою відеозйомки здійснюватиметься фіксація усього процесу перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу, що в свою чергу унеможливить фіктивне проходження техконтролю та підробку протоколу.

Відеофіксація процесу перевірки транспортного засобу почне функціонувати через шість місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Електронний протокол обов’язкового технічного контролю містить всю необхідну інформацію про проходження технічного контролю, включно з датою, часом і результатами перевірки. Електронна копія протоколу є дійсним документом, який засвідчує позитивні результати перевірки відповідності автомобіля вимогам безпеки та технічного стану.

Пункти технічного контролю зберігають усі документи, фото- і відеоматеріали процесу перевірки транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов’язкового технічного контролю. Протокол, який містить неповну та/або недостовірну інформацію вважається недійсним.

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. А також здійснюється звірка ідентифікаційних номерів і номерних знаків автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектності транспортного засобу.