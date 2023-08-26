У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

У суботу, 26 серпня, у Києві через спеку запровадили тепловий режим – діють обмеження для руху великовагового транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції столиці.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Як пояснили поліціянти, головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.