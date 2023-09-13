Оператор ГТС відремонтував магістральний газогін між Україною та Молдовою

ТОВ "Оператор ГТС України" завершило ремонт магістрального газопроводу, який забезпечує постачання газу для українських і молдовських споживачів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонтні та відновлювальні роботи були виконаний за результатами раніше проведеної внутрішньотрубної діагностики.

Високу безпеку виконання робіт вдалося досягти застосуванню, зокрема, пересувної азотної компресорної станції, яку ОГТСУ придбав минулого року. Це вперше, коли азотна станція застосовувалися для ремонту лінійної частини з великою протяжністю.

"Наприкінці ремонту відбулися вогневі роботи по підключенню відремонтованої ділянки, а 9 вересня в установленому порядку пройшов подальший пуск в роботу газопроводу", – наголосили у компанії.

За підсумками cерпня, об’єм транспортованого природного газу з Молдови до України склав майже 170 млн кубометрів або 15% від усього імпорту з Європи.