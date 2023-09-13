Великі мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин і дизпаливо
Упродовж доби, 12-13 вересня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 31 копійку – до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 37 копійок – до 55,56 грн/л, а дизельне пальне – на 29 копійок, до 53,2 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, "А-95-преміум" і дизельне пальне подорожчали одразу на 1 гривню за літр: А-95 і дизпаливо – до 55,99 грн/л, А-95 з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л.
Усі види пального зросли в ціні на гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.
На станціях решти мереж звичайна "п’ятірка" додала в ціні 0,2-1,5 грн/л – до 50-52 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки – до 50,43 грн/л, дизпальне – на 20-70 копійок, до 49,10-53,49 грн/л.
Як повідомлялося, у серпні середня цінабензину марки А-95 зросла на 4,41 грн і склала 55,02 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4,39 грн – до 47,81 грн/л, а дизельне пальне – на 4,84 грн, до 52,62 грн/л.
У липні середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 3,7 грн, бензин А-95+ здорожчав на 3,44 грн, а дизельне пальне – на 4,4 грн.
Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.
У Мінекономіки прогнозували, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніхто нічого не контролює, роби що хочеш, тільки вчасно заноси відсоток, кому треба.
Всі ці бізнесмени, політики, олігархи, ще до кінця не усвідомили-закінчиться війна і не всі вони встигнуть виїхати, отут народ буде їх посеред білого дня забивати в асфальт...і не допоможе сбу, удо, поліція і інша охорона. Це буде криваве дійство, перед смертю не нажеретесь!