Великі мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин і дизпаливо

Упродовж доби, 12-13 вересня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 31 копійку – до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 37 копійок – до 55,56 грн/л, а дизельне пальне – на 29 копійок, до 53,2 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, "А-95-преміум" і дизельне пальне подорожчали одразу на 1 гривню за літр: А-95 і дизпаливо – до 55,99 грн/л, А-95 з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л.

Усі види пального зросли в ціні на гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна "п’ятірка" додала в ціні 0,2-1,5 грн/л – до 50-52 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки – до 50,43 грн/л, дизпальне – на 20-70 копійок, до 49,10-53,49 грн/л.

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Як повідомлялося, у серпні середня цінабензину марки А-95 зросла на 4,41 грн і склала 55,02 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4,39 грн – до 47,81 грн/л, а дизельне пальне – на 4,84 грн, до 52,62 грн/л.

У липні середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 3,7 грн, бензин А-95+ здорожчав на 3,44 грн, а дизельне пальне – на 4,4 грн.

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

У Мінекономіки прогнозували, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.