Мінвідновлення спростить правила перевезень вантажів залізницею

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури знаходиться на заключному етапі затвердження в Міністерстві юстиції проєкту наказу про лібералізацію вантажних перевезень.

"Іде процес дерегуляції, спрощення правил. Наказ №788 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту від 2000 року №644", згідно з яким спрощуються правила прийому до перевезень, уже пройшов усі погодження та знаходиться на юстуванні. Найближчим часом ми його побачимо. Це дуже хороша новина", – повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на засіданні Експортного офісу, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, скасовуються 11 пунктів з метою приведення правил перевезення вантажів до норм міжнародного законодавства, а також розширення номенклатури навалочних та сипких вантажів, у тому числі у відкритому рухомому складі.

"Виключаються положення щодо опису технології роботи перевізника АТ "Укрзалізниця", застарілі бюрократичні, дублюючі функції, у тому числі регульовані іншими нормами законодавства, пострадянські норми, які втратили актуальність. Будуть відрегульовані питання обліку, встановлення, метрологічного забезпечення, обслуговування та контролю технічного стану обладнання для зважування на залізничному транспорті", – йдеться в записці пояснення до документа.

Серед інших норм, за словами Ткачова, документ скасовує "особливі умови" під час перевезення зернових, олійних та бобових культур у непристосованому для цього транспорті. При їх перевезенні у такому транспорті не стягуватиметься додаткова оплата. Крім того, скасовується додаткова плата в разі розміщення на фітингових платформах контейнерів "дверями назовні".

"Два роки за це боролися і вже в цьому наказі буде дозволено розміщення контейнерів на фітингових платформах дверима назовні. Це полегшить експортні перевезення і, головне, не стягуватиметься додаткова оплата", – наголосив Ткачов.

У результаті реалізації норм наказу очікується розширення горизонту планування перевезень вантажів за рахунок можливості для замовника самостійно вибирати спосіб перевезення в частині використання типу рухомого складу та умов перевезення для всіх типів вантажів, крім небезпечних та наливних. Також очікується удосконалення правових засад діяльності залізничного транспорту у сфері забезпечення єдиних вимірів, збереження вантажів під час перевезення, спрощення процедур узгодження та приймання вантажів, у тому числі за рахунок можливості збільшення автоматизації цих процесів.