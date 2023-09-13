В Україні різко зросли ціни на кавуни, – EastFruit

На поточному тижні українським виробникам вдалося значно підвищити ціну на кавуни. Так, за минулий тиждень ціни на кавуни в українських господарствах зросли в середньому на 42%, і сьогодні фермери готові вести відвантаження цих баштанних по 8-15 грн/кг ($0,05-0,12/кг) залежно від якості та регіону виробництва.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох українських баштанників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. Однак попит на продукцію в останні два тижні продовжує стрімко зростати.

Зазначається, що, попри істотне подорожчання в сегменті баштанних, кавуни сьогодні в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що станом на середину серпня аграрії зібрали 50,4 тис. тонн баштанних культур з площі 6,2 тис. га, що становить 20,7% від прогнозованого врожаю.

До початку повномасштабного російського вторгнення 34% врожаю баштанних культур в Україні збирали на Херсонщині, частина якої досі окупована.