Недоплатив податків на 5 мільйонів: У Києві викрили забудовника

Детективи столичного управління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику підприємства, який систематично занижував податок на прибуток. Загалом забудовник недоплатив державі понад 4,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше правоохоронці встановили, що службові особи однієї з будівельних компаній столиці протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітів, щоб ухилитись від сплати податку.

Зазначається, що під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі, кошти вже сплачено до бюджету.

Наразі матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податку) направлено в Дарницький районний суд м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської міської прокуратури.