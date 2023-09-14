Болгарія підтримала відновлення експорту українського зерна після 15 вересня (оновлено)

Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі Х.

"Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності", – зазначив він.

За даними News24-7, Національні збори Болгарії (парламент країни, – ред.) 124 голосами проголосували за відповідне рішення. Проти виступили 69 депутатів.

Напередодні проєкт такого рішення схвалив Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії. Водночас фермери не привітали його, сказавши, що були шоковані рішенням.

Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов заявив, що рішення не містить аналізу наслідків, які виникнуть із нього, а текст "ставить під загрозу болгарських виробників".

За словами Проданова, таке рішення загрожує аграрній галузі в країні. Він попередив, що нинішня напруга в секторі "колись вихлюпнеться надзвичайно масштабно" і заявив, що асоціація захищатиме інтереси виробників "усіма можливими способами".

Як повідомлялося, днями польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.