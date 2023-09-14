"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу до 36,6 мільйона кубометрів на добу

Державне "Укргазвидобування" у серпні збільшило видобуток газу до 36,6 млн кубометрів на добу.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу України" із посиланням на голову правління компанії Олексія Чернишова.

Однак це все ще менше, ніж до початку повномасштабних бойових дій. У січні-лютому 2022 року, за даними "Оператора ГТС України", "Укргазвидбування" видобувало близько 39-40 млн куб. м газу на добу, зауважує Інтерфакс-Україна.

За словами Чернишова, збільшення видобутку пов'язане з успішною роботою нових газових свердловин.

Чернишов на зустрічі з керівниками українських приватних газодобувних компаній також розповів, що з кінця квітня "Нафтогаз" викупив на біржі понад 700 млн куб. м українського газу на суму понад 9,2 млрд грн.

У свою чергу виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко спрогнозував, що у 2024 році приватні компанії повернуться до збільшення видобутку газу.

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Як повідомлялося раніше, завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій середньодобовий показник видобутку газу АТ "Укргазвидобування" з початку року зріс на 3,31 млн кубометрів на добу.

Перед компанією стоїть завдання збільшити у 2023 році видобуток природного газу на 1 млрд куб. м – до 13,5 млрд куб. м.

У 2022 році "УГВ" видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021 році.