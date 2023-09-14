Нацбанк прогнозує подальше зниження облікової ставки

У Національному банку передбачають продовження циклу зниження облікової ставки.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки, реалізація якого узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції", – йдеться у повідомленні.

Водночас, "враховуючи значну невизначеність та високі ризики, пов’язані з війною", Нацбанк обіцяє діяти обережно для забезпечення макрофінансової стійкості.

"У разі погіршення очікувань, помітного зниження привабливості гривневих інструментів та посилення ризиків для курсової стійкості НБУ буде відповідним чином коригувати свої рішення та прогноз облікової ставки", – підсумували в регуляторі.

Як повідомлялося, 14 вересня Нацбанк ухвалив рішення про зниження рівня облікової ставки на 2% – до 20% річних.