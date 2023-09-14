Нацбанк змінив умови розміщення коштів на депозитних сертифікатах

Національний банк України (НБУ) разом із зниженням облікової ставки до 20% річних переглянув умови розміщення вільних коштів банків на дезпозитних сертифікатах.

Як повідомляє пресслужба НБУ, ставка за депозитними сертифікатами овернайт знижена на 2 відсоткових пункти – до 16%, а за кредитами рефінансування – на 2 в. п. до 22%.

Водночас ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. При цьому частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, знизиться до 35% з поточних 70%.

Відповідні зміни почнуть діяти з 18 вересня 2023 року.

"Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів", – очікують в НБУ.

Нацбанк зауважує, що перехід до циклу пом’якшення процентної політики в липні очікувано призвів до зниження номінальних процентних ставок у банківській системі.

Однак з огляду на стрімке сповільнення інфляції та поліпшення очікувань дохідність гривневих активів залишалася привабливою. Ставки за строковими гривневими депозитами та ОВДП, навіть після певного зниження в серпні, перевищують як поточний, так і очікуваний домогосподарствами рівень інфляції. У результаті попит населення на банківські депозити строком 3-12 місяців та ОВДП і далі зростав.

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Як повідомлялося, з метою збільшення стокових вкладів населення у квітні Нацбанк запровадив для банків тримісячні депозитні сертифікати під фіксовану ставку на рівні облікової ставки.

Можливості банків розміщувати кошти в таких депозитних сертифікатах залежать від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців.