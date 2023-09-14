Прокуратура відмовилась від продовження дії обов’язків для ексміністра Пивоварського

Прокуратура не подала до суду клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад $40 млн.

Про це сам Пивоварський, який зараз очолює WOG Holding, повідомив у Facebook.

"Сьогодні з мене знялися всі обмеження, накладені судом, крім застави. Сторона обвинувачення не подала клопотання на продовження обмежень до суду і зняття відбулося автоматично. Таким чином, юристи продовжують читати матеріали слідства, а я – сумлінно виконувати настанови суду та працювати", – написав топменеджер.

Як повідомлялося, 22 лютого детективи НАБУ повідомили Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру.

За версією слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.

У березні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. На підозрюваного також поклали низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він мав прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, детектива та суду; повідомляти про виїзди за межі Києва та області, а також утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду.