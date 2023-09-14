Європейський центробанк припустив завершення циклу підвищення ставок (оновлено)

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Зокрема, базову ставку за кредитами підвищено до 4,5%, ставку за депозитами – до 4%, ставку за маржинальними кредитами – до 4,75%, передає Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до поточних оцінок, рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом досить тривалого часу зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника. Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність", – зазначається у заяві ЄЦБ.

Регулятор зазначає, що інфляція в єврозоні продовжує сповільнюватися, але він, як і раніше, очікує, що вона залишатиметься "надто високою надто довго". Водночас рада керуючих ЄЦБ, як і раніше, націлена на повернення інфляції до середньострокового цільового показника в 2%.

ЄЦБ також зазначає, що портфель паперів, придбаних ним у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються. При цьому кошти від погашення бондів в рамках іншої програми, PEPP, будуть реінвестувати як мінімум до кінця 2024 року.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард на брифінгу зазначила, що європейський регулятор сподівається, що відсоткові ставки вже досягли рівнів, утримання яких протягом досить тривалого часу зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника. Водночас вона зауважила, що не готова сказати, що ставки вже досягли пікових значень.

"Очевидно, що на даний момент фокус уваги скоріше знаходиться на "тривалості", але це не означає, що зараз ми можемо сказати, що ставки вже досягли піку", – уточнила Лагард.

За її словами, рішення про підйом ставок підтримала переважна більшість ради керуючих ЄЦБ, хоча окремі з них воліли б зробити паузу в циклі посилення вже на цьому засіданні.

Відповідаючи на питання щодо перспектив зниження ставок, Лагард сказала, що в ЄЦБ поки навіть не обговорюють це.

Читайте також: Нацбанк знизив облікову ставку до 20% річних

Водночас Європейський центральний банк погіршив оцінку зростання ВВП єврозони на найближчі три роки.

Згідно з оновленим прогнозом, економіка збільшиться за підсумками 2023 року на 0,7%, наступного року – на 1%, у 2025 році – на 1,5%. У червневому прогнозі очікувалося зростання відповідно 0,9%, 1,5% та 1,6%.

Тепер прогнозується, що темпи зростання споживчих цін у єврозоні цього року становитимуть 5,6%, у 2024 році – 3,2%. Це вище за попередні оцінки, що передбачали інфляцію на рівні 5,4% і 3% відповідно.

Базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, як очікується, у поточному році становитиме 5,1% (на рівні колишнього прогнозу), наступного року – 2,9% (раніше передбачалося 3%), у 2025 році – 2, 2% (колишня оцінка 2,3%).