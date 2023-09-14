Світовий тютюновий гігант British American Tobacco остаточно пішов з Росії

Один із найбільших світових виробників тютюнових виробів – британська British American Tobacco (ВАТ) оголосив про завершення продажу свого бізнесу в Росії та Білорусі.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, російська влада дозволила цю угоду.

"Ми завершили продаж нашого російського та білоруського бізнесу. Продаж було здійснено відповідно до місцевого та міжнародного законодавства та після отримання всіх необхідних дозволів", – зазначається у повідомленні.

7 вересня ВАТ підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії та Білорусі консорціуму на чолі з топменеджерами свого російського підрозділу. Після завершення угоди бізнес ВАТ у Росії та Білорусі змінить назву на ITMS Group.

Раніше аналітики британського банку Barclays вказали British American Tobacco у переліку компаній, які найімовірніше будуть експропрійовані російською владою слідом за активами Carlsberg і Danone.За даними Barclays, перелік компаній російський уряд може оприлюднити вже у вересні. Зауважимо, що після експропріації російського бізнесу Carlsberg інший світовий пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії за 1 євро.

Як повідомлялося, у лютому керіництво BAT запевняло, що компанія планує плани піти з російського ринку до кінця 2023 року, проте передача бізнесу місцевому партнеру може затягнутися і на 2024 рік. На той час ВАТ планувала продати свій російський бізнес місцевому консорціуму дистриб’юторів на чолі з групою компаній "СНС".

Нагадаємо, British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року.

Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з Росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгів.