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Новини
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Світовий тютюновий гігант British American Tobacco остаточно пішов з Росії

british,american,tobacco

Один із найбільших світових виробників тютюнових виробів – британська British American Tobacco (ВАТ) оголосив про завершення продажу свого бізнесу в Росії та Білорусі.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, російська влада дозволила цю угоду.

"Ми завершили продаж нашого російського та білоруського бізнесу. Продаж було здійснено відповідно до місцевого та міжнародного законодавства та після отримання всіх необхідних дозволів", – зазначається у повідомленні.

7 вересня ВАТ підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії та Білорусі консорціуму на чолі з топменеджерами свого російського підрозділу. Після завершення угоди бізнес ВАТ у Росії та Білорусі змінить назву на ITMS Group.

Раніше аналітики британського банку Barclays вказали British American Tobacco у переліку компаній, які найімовірніше будуть експропрійовані російською владою слідом за активами Carlsberg і Danone.За даними Barclays, перелік компаній російський уряд може оприлюднити вже у вересні. Зауважимо, що після експропріації російського бізнесу Carlsberg інший світовий пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії за 1 євро.

Як повідомлялося, у лютому керіництво BAT запевняло, що компанія планує плани піти з російського ринку до кінця 2023 року, проте передача бізнесу місцевому партнеру може затягнутися і на 2024 рік. На той час ВАТ планувала продати свій російський бізнес місцевому консорціуму дистриб’юторів на чолі з групою компаній "СНС".

Нагадаємо, British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року.

Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з Росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгів.

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росія (14164) цигарки (353) тютюн (333) British American Tobacco (7)


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Чудово ! Нехай кацапи коров'як курять!
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14.09.2023 17:48 Відповісти
Гусічкє. То буде елітарне.
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14.09.2023 17:53 Відповісти
Уних була кацапська "ява",вонюча пі#дець,хай смалять.😁
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14.09.2023 18:20 Відповісти
деды завещали

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14.09.2023 18:20 Відповісти
Махорка возвращается товарищи руське! Ждем еще финансового отчета от даноне при новом дон-директоре, хотя дон скажет о перевыполненном плане и увеличении выручки, только ни налоговая ни минфин этих денег не увидит, и слава богу что не увидит!
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14.09.2023 18:46 Відповісти
Были сигареты "Ту-134", правда, болгарские.
Теперь будут сигареты "Су-24" с измельчённым бамбуком.
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14.09.2023 19:03 Відповісти
Як там "сРатегічний партнер" - Парашка кинула на бабло "піндосів"? Оцініть красоту гри!
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14.09.2023 20:16 Відповісти
Я правильно зрозумів шо балалайці будуть куй курить ???
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14.09.2023 21:11 Відповісти
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15.09.2023 08:14 Відповісти

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