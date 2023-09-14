Нафтовий бізнес Прігожина у Сирії переписали на поліцейського із Санкт-Петербурга

Нафтову компанію власника терористичної організації "ПВК Вагнер" Євгєнія Прігожина переоформили на поліцейського із Санкт-Петербурга.

Власник компанії "Велада" змінився 12 вересня, тепер у російських реєстрах ним вказаний 27-річний Володимир Зленко, повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеве видання "Верстка".

Щонайменше до 2021 року Зленко служив поліцейським і отримував зарплату в управлінні МВС у Приморському районі Петербурга. У телефонних книгах інших користувачів він записаний як "Володя Опер" та "Володимир МВС". В чиїх інтересах він став номінальним власником компанії Прігожина, наразі невідомо.

Компанія "Велада" була заснована у 2015 році, а у 2019 році вона отримала контракт на видобуток нафти та газу в Сирії на родовищі площею 2 159 кв. км. Про її зв'язок із Прігожиним писали російські ЗМІ.

Видання зауважує, що це перший відомий факт зміни власника компанії із бізнес-імперії Пригожина. До цього їх лише ліквідували. Так, наприклад, на початку вересня заяву на ліквідацію подала компанія "Пальміра", основним видом діяльності якої було будівництво.

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За оприлюдненими російською владою офіційними даними, Прігожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня, його приватний літак розбився у Тверській області. Міжнародне розслідування інциденту за участі розробника літака Росія проводити відмовилася.

Після смерті Пригожина між російськими спецслужбами розгорнулася боротьба за активи його імперії – бійців ПВК, фабрику тролів та бізнес в Африці. Поділити їх між собою намагаються Служба зовнішньої розвідки (ССР) та розвідка Міноборони — Головне управління Генштабу (ГРУ), писала The New York Times.

За даними джерел видання, СВР може отримати медіабізнес Прігожина – організації, які займаються пропагандою та дезінформацією за кордоном, тоді як найманці та операції в Африці, найімовірніше, відійдуть Міноборони та ГРУ.