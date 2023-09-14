Нафтовий бізнес Прігожина у Сирії переписали на поліцейського із Санкт-Петербурга
Нафтову компанію власника терористичної організації "ПВК Вагнер" Євгєнія Прігожина переоформили на поліцейського із Санкт-Петербурга.
Власник компанії "Велада" змінився 12 вересня, тепер у російських реєстрах ним вказаний 27-річний Володимир Зленко, повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеве видання "Верстка".
Щонайменше до 2021 року Зленко служив поліцейським і отримував зарплату в управлінні МВС у Приморському районі Петербурга. У телефонних книгах інших користувачів він записаний як "Володя Опер" та "Володимир МВС". В чиїх інтересах він став номінальним власником компанії Прігожина, наразі невідомо.
Компанія "Велада" була заснована у 2015 році, а у 2019 році вона отримала контракт на видобуток нафти та газу в Сирії на родовищі площею 2 159 кв. км. Про її зв'язок із Прігожиним писали російські ЗМІ.
Видання зауважує, що це перший відомий факт зміни власника компанії із бізнес-імперії Пригожина. До цього їх лише ліквідували. Так, наприклад, на початку вересня заяву на ліквідацію подала компанія "Пальміра", основним видом діяльності якої було будівництво.
За оприлюдненими російською владою офіційними даними, Прігожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня, його приватний літак розбився у Тверській області. Міжнародне розслідування інциденту за участі розробника літака Росія проводити відмовилася.
Після смерті Пригожина між російськими спецслужбами розгорнулася боротьба за активи його імперії – бійців ПВК, фабрику тролів та бізнес в Африці. Поділити їх між собою намагаються Служба зовнішньої розвідки (ССР) та розвідка Міноборони — Головне управління Генштабу (ГРУ), писала The New York Times.
За даними джерел видання, СВР може отримати медіабізнес Прігожина – організації, які займаються пропагандою та дезінформацією за кордоном, тоді як найманці та операції в Африці, найімовірніше, відійдуть Міноборони та ГРУ.
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