"Укрзалізниця" зменшила перевезення вантажів з початку року на 11%

"Укрзалізниця" в січні-серпні перевезла на 10,5% менше вантажів, ніж за аналогічний період минулого року – 94,9 млн тонн.

Як повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на засіданні Експортного офісу, при цьому в серпні обсяг перевезень становив 12,3 млн тонн, що на 13,8% більше, ніж у серпні минулого року, передає Інтерфакс-Україна.

Ткачов зазначив, що зазначене скорочення обсягу перевезення вантажів за вісім місяців поточного року відбулося переважно за рахунок зниження обсягу їхнього транспортування в експортному напрямку: за січень-серпень він зменшився на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 34,8 млн тонн.

"Ситуація із перевезеннями в експортному сполученні не дуже хороша. Минулого місяця ми перевезли в експортному сполученні лише 3,3 млн тонн вантажів. Причина одна – закриття "зернового коридору" та запровадження обмежень на західному кордоні щодо прийому зерна. Тож експортні перевезення у нас, на жаль, скоротилися. Найкращий показник був у вересні (2022 року, – ред.), коли ми перевозили 5,2 млн тонн в експортному сполученні. Але зараз, через падіння обсягів перевезення зерна, маємо нинішні показники", – сказав Ткачов.

За його словами, внаслідок зниження обсягів експорту зернових вантажів відбулися зміни у структурі перевезень – на перше місце вийшла залізна руда.

"Перше місце у перевезеннях в експортному сполученні займає залізна та марганцева руда – 42% від загального обсягу. Зерно займає другу позицію – 27%, на третьому місці чорні метали – 11%", – повідомив Ткачов.

Так, у січні-серпні обсяг перевезення руди склав 11,49 млн тонн, що на 38,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяг перевезення чорних металів в експортному сполученні скоротився на 29,7%, до 3,03 млн тонн, олії – зріс на 21%, до 826 тис. тонн, мінбудматеріалів – впав на 47,5%, до 1,04 млн тонн, цементу – збільшився на 37,4%, до 791 тис. тонн.

Обсяг експорту зернових вантажів у серпні становив 876 тис. тонн, що на 8,8% більше, ніж у липні. З цього обсягу перевезено кукурудзи – 358 тис. тонн, пшениці – 225 тис. тонн, насіння технічного – 235 тис. тонн, іншого – 58 тис. тонн. У напрямку морських портів перевезено 143 тис. тонн через сухопутні прикордонні переходи 733 тис. тонн, що на 8,8% більше, ніж у липні.

За вісім місяців обсяг перевезення зерна становив 14,75 млн тонн, що на 27,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Із 29 червня повністю заблоковано роботу "Зернового коридору". Масовані удари, завдані агресором у липні-серпні на Одещині, призвели до пошкодження інфраструктури міжнародних та українських трейдерів в Одеських та Дунайських портах. Крім того, з 2 травня Європейська Комісія заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п'яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини – до 15 вересня 2023 року", – нагадав Ткачов.

"Втішає, що почав зростати обсяг перевезення зерна у напрямку західних сухопутних переходів. Вже до 500 вагонів щодобово передаємо на західних ПП. Нагадаю, що за найкращих часів ми передавали 680 вагонів на добу і за місяць перевозили через західні кордони 1 млн тонн зерна. Після обмежень обсяги впали до 370-400 вагонів та 0,5 млн тонн зерна. Наразі ситуація нормалізується", – сказав Ткачов.

Вантажопотік через сухопутні переходи за підсумками серпня становив 2,83 млн тонн, або 86% від загальних експортних перевезень залізничним транспортом. Переважно вантажі прямували через Чоп – 684 тис. тонн, Ужгород – 396 тис. тонн, Батієво – 241 тис. тонн, Вадул-Сірет – 206 тис. тонн, Ягодин – 163 тис. тонн. Морськими портами за підсумками серпня було перевалено 476 тис. тонн вантажів, або 14% від загального обсягу "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" також уточнили, що за підсумками серпня морськими портами було перероблено 476 тис. тонн вантажів, або 14% від загального обсягу перевезень залізничним транспортом в експортному напрямку. Із цього обсягу лише Ізмаїльський МТП переробив 433 тис. тонн вантажів.