Нацбанк запропонував альтернативу для запровадження податку на надприбутки банків

Національний банк України (НБУ) вважає тимчасове підвищення податків для банків виправданим з огляду на війну, однак замість оподаткування чистого відсоткового доходу пропонує підвищити ставку податку на прибуток банків.

Про це на брифінгу заявив голова правління Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки що ми готові запропонувати дискусію про те, що саме має бути об'єктом оподаткування. Національний банк, з огляду на цілу низку аргументів, починаючи від простоти адміністрування і завершуючи питаннями збалансування комісійного відсоткового доходу, готовий підтримати зростання відсоткової ставки податку на прибуток", – сказав очільник НБУ.

За словами Пишного, саме цю версію Нацбанк обговорюватиме найближчим часом із парламентським Комітетом із питань фінансів, податкової та митної політики.

"Такий підхід..., на нашу думку, надає можливість уникнути небажаного можливого ефекту, коли внаслідок відсутності додаткового оподаткування комісійного доходу банки почнуть певним чином асиметрично здійснювати своє ціноутворення, і комісії почнуть зростати", – пояснив голова Нацбанку.

Він вважає, що під час обговорення додаткового оподаткування банків необхідно концентруватися не на рівні ставки за депозитними сертифікатами НБУ, а на затягуванні банками підвищення ставок за депозитами, незважаючи на імпульси від НБУ, що надало їм колосальний ресурс і ліквідність, "фактично за нульовою ставкою".

"Не може бути в тій ситуації, в якій ми всі опинилися через вимушене фінансування бюджету війни, виключно фінансових переможців", – констатував Пишний.

Він також повідомив, що учасники ринку, з якими це питання обговорював Нацбанк, із розумінням поставилися до такої позиції.

"Я можу сьогодні свідчити про те, що більша частина банківських установ, які, власне, і формують основний ось цей надприбуток, про який ми дуже любимо говорити, на сьогоднішній день із розумінням поставилися до необхідності збалансувати питання оподаткування та сплатити в разі ухвалення парламентом до державного бюджету додаткові суми", – сказав Пишний.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня низка народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження оподаткування у 2024-2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.

За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами – 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

За даними НБУ, чистий прибуток 64 українських банків за 7 місяців цього року становив 83,2 млрд грн, податок на прибуток – 14,4 млрд грн, зокрема "Приватбанку" – 34,4 млрд грн і 7,9 млрд грн відповідно, а чотирьох інших держбанків – 18,8 млрд грн і 0,1 млрд грн.