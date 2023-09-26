Рада керуючих МАГАТЕ переобрала Рафаеля Гроссі ще на чотири роки

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повторно призначила генерального директора організації Рафаеля Маріано Гроссі на другий чотирирічний термін, починаючи з грудня 2023 року.

Представники 35 країн, які входять до Ради керуючих, одностайно підтримали рішення звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ, участь у якій приймають 176 держав-членів організації, з проханням затвердити повторне призначення на зборах, що відбудуться у вересні.

"Для мене велика честь, що правління одностайним рішенням ухвалило рішення призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру та довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові цієї справді чудової організації", – прокоментував рішення Гроссі.

Він зауважив, що зараз МАГАТЕ стикається з "багатьма серйозними викликами", у тому числі у сферах запобігання розповсюдженню ядерної зброї, забезпечення ядерної безпеки, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них, боротьби з раком. Водночас Гроссі не згадав у цьому переліку окупацію Росією найбільшої у Європі Запорізької АЕС і терор проти її співробітників.

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Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Гроссі заявляв, що сподівається домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії. Утім, у березні 2023 року він повідомив, що МАГАТЕ відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Натомість на окупованій ЗАЕС працює кілька представників МАГАТЕ, які мали б надавати незалежну оцінку ситуації на станції.

Проте Держатомрегулювання України стверджує, що останнім часом заяви МАГАТЕ мають "заспокійливий характер", не повною мірою відображають гостроту реальної ситуації на майданчику ЗАЕС та можуть формувати хибну думку світової атомної спільноти про те, що ситуація на ЗАЕС нормалізується, є прогнозованою та контрольованою.

Крім того, МАГАТЕ уникає оцінок дій окупантів на ЗАЕС з точки зору відповідності міжнародно визнаним критеріям ядерної безпеки.