Єврокомісія зафіксувала падіння експорту українського зерна через Польшу втричі

Єврокомісія сподівається на розширення потужності "коридорів солідарності" ЄС, зокрема, через Польщу, оскільки обсяги перевезень з України цим маршрутом цьогоріч зменшилися втричі у порівнянні з минулим роком.

Про це заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян, повідомляє Укрінформ.

"У випадку із Польщею: якщо ви подивитеся на цифри, як обсяг перевезення товарів цього року змінився у порівнянні з минулим роком, ви побачите, що він втричі менший. Це означає, що можливості існують, але вони не повністю використовуються. З різних причин, які ми не хотіли б коментувати. Але ми бачимо, що можливості присутні", – заявила Адіна Велян.

Вона зауважила, що зараз 60% всіх перевезень української сільськогосподарської продукції припадають на Румунію, оскільки використання її дунайських портів та порту Констанці є найбільш "природним" та вигідним.

"Ми розглядаємо передбачуваний обсяг сільськогосподарських товарів з України, та дотримання зобов’язань. Зараз ми очікуємо на певні покращення, наприклад, у жовтні, на Сулинському каналі, щодо його спроможності. Ми плануємо продовжити добрі показники, які маємо зараз", – розповіла єврокомісарка.

Вона додала, що за умови збільшення транзиту українського зерна через Польщу можливо збільшити його експорт до 4 млн тонн на місяць.

"Маю сказати: все ще існують невикористані спроможності на інших (напрямках) "коридорів солідарності", наприклад, у Польщі. Ми сподіваємося, що з підвищенням у використанні цих спроможностей, як це було принаймні на початку, – тому, що ми бачили зниження пізніше, – ми зможемо збільшити цифри до 4 мільйонів тонн (на місяць, – ред.)", – зазначила Адіна Велян.

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Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня Путін відмовився повернутися до участі у "Чорноморській зерновій ініціативі", наполягаючи на виконанні низки попередніх умов.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня. Для її продовження Росія вимагала підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагала розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

Після початку російського вторгнення в Україну вже у травні 2022 року ЄС започаткував "коридори солідарності" на кордонах з Україною, які дозволили Україні продовжувати експорт зерна на світовий ринок в умовах блокади Росією українських чорноморських портів.

Через блокування "Зернової угоди" Росією "коридори солідарності" ЄС через суходіл та внутрішні водні транспортні артерії Європи залишилися для України майже єдиною можливістю продовжувати експортно-імпортні операції.