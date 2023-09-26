Витрати Росії на війну вперше перевищать видатки на соціалку

У 2024 році Росія планує спрямувати на "соціальну політику" 21,1% усіх витрат федерального бюджету, тоді як на фінансування військових видатків заплановано витратити 29,3% всіх бюджетних коштів.

У підсумку частка видатків за напрямом "Соціальна політика" у російському бюджеті стане мінімальною з 2011 року, повідомляє РБК із посиланням на дані, наведені у пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету на 2024 рік та плановий період 2025-2026 років.

Зокрема, на "соціальну політику" в проєкті російського бюджету передбачено 7,71 трлн рублів, що становить 21,1% всіх витрат. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Історично саме витрати на соціальну політику займали перше місце у розподілі бюджетних видатків РФ. Максимальний рівень видатків на соцполітику був у 2020 році (30,6% від усіх видатків), що пояснювалося витратами на соціальну підтримку населення в період пандемії коронавірусу.

Крім того, значно зменшиться частка витрат бюджету РФ за напрямком "національна економіка" – у 2024 році вона стане найнижчою з 2007 року.

Бюджетні асигнування за напрямом "Національна економіка" на 2024 рік заплановані в обсязі 3,93 трлн рублів – це 10,7% у загальній структурі видатків. Для порівняння: за період 2015-2021 років у середньому частка витрат на національну економіку становила 15,2%.

Чинний закон про федеральний бюджет (на 2023-2024 роки) припускав, що витрати на економіку в 2024 році становитимуть 12,4% загальних витрат.

Загалом проєкт федерального бюджету передбачає на 2024 рік загальні видатки розмірі 36,6 трлн рублів і доходи на рівні 35 трлн рублів.

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Як повідомлялося, найбільша частка витрат запланована на розділ "національна оборона" – 29,3% або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. Відтак, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу.

У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.