Приватна польська залізнична компанія SKPL запустить пасажирські рейси з України

Приватна польська залізнична компанія SKPL почне виконувати рейси з Рави-Руської до Варшави у жовтні, у листопаді буде запущено рейс Чоп-Прага найбільшого приватного залізничного пасажирського перевізника в Центральній Європі RegioJet (Чехія), з яким у "Укрзалізниці" заплановано ще два проєкти.

"Сполучення (Рава-Руська – Львів з польською компанією SKPL, – ред.) буде запущено в жовтні поточного року. Це буде перший досвід співпраці "Укразізниці" з європейською компанією на пасажирському напрямку. RegioJet на той час ще не встигне запуститися. Вони почнуть виконувати рейси Чоп – Прага приблизно з листопада. Але це також відбудеться до кінця 2023 року. З RegioJet у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп – Прага та Перемишль – Берлін – Ганновер", – розповів голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Лященко уточнив, що іноперевізники допущені на єврошляхи, оскільки "Укрзалізниця" не має достатньо рухомого складу, необхідного для виконання пасажирських перевезень такого формату.

"Стратегічно ми, звичайно, бачимо себе гравцем на цьому полі. Згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія "Укрзалізниці", як з'явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Але це складний і тривалий процес. Крім того, необхідний рухомий склад: вагони, локомотиви. Маю визнати, це питання не одного року", – зазначив Лященко.

"Укрзалізниця" платитиме SKPL за послуги перевезення пасажирів на рухомому складі компанії. При цьому "Укрзалізниця" отримуватиме кошти від продажу квитків.

RegioJet буде працювати за іншою моделлю, що передбачає повне покриття її операційних витрат. При цьому модель розподілу прибутку від продажу квитків із "Укрзалізницею" ще обговорюється.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" восени планує запустити новий потяг сполученням Рава-Руська – Варшава, які щодня зможе забезпечити перевезення майже 500 пасажирів в обох напрямках. На станції Рава-Руська буде організована зручна пересадка на потяги, які довозитимуть пасажирів до Львова.