Підстанції "Укренерго" захистили ППО та інженерними укріпленнями. Деякі види захисту застосовуватимуть вперше у світі

Для захисту енергетичних об’єктів України від нових атак з боку РФ використовуватимуть ППО та інженерні укріплення. Водночас деякі види захисту будуть застосовані вперше в світі.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Суспільне.

За його словами, енергетики постійно знаходяться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

"Маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загроз. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист – ППО, так це і пасивний – інженерні укріплення", – зазначив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" зазначив, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації. Він додав, що цю зиму без імпорту електроенергії "пройти буде дуже складно".

"Якщо обстрілів немає – ми відключень не плануємо. Неможливо спрогнозувати, куди влучать росіяни, будемо діяти по ситуації", – підсумував Кудрицький.

Як повідомлялося, Нацбанк покращив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі. Очікується, що він не перевищуватиме 5%.