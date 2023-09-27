Українські порти залишила половина заблокованих після вторгнення суден

В українських портах станом на 26 вересня залишалася лише половина зі 100 суден, які були заблоковані після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.



"Станом на 26 вересня із 100 суден, які були заблоковані в українських портах 24 лютого, залишаються 50 суден. 29 з них – у портах Миколаївської області, 14 – у Херсоні, п'ять – у Маріуполі. У портах Одеської області з різних причин залишаються два морські судна з 41, які були заблоковані 24 лютого", – наголосив він.



Зазначається, що з 50 суден 15 належать судновласникам із країн ЄС (Греції – вісім, Мальти – три, по одному судну Болгарії, Німеччини, Естонії, Данії), 14 – судновласникам із Туреччини, вісім – з України.



Серед інших судновласників, чиї судна заблоковано в українських портах – компанії з Норвегії та Китаю, Великої Британії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.



У порту "Чорноморськ" залишається і балкер Emmakris III, який був затриманий у липні 2022 року на вимогу Генпрокуратури в межах розслідування щодо його російського власника, повідомляється в тексті оновленої бази заблокованих судів моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews.



На момент початку повномасштабного вторгнення в морських торгових портах на Чорному та Азовських морях, окрім окупованого Криму, перебувало 100 комерційних суден (без урахування суден портового флоту). Судна не змогли залишити порти в умовах морської блокади з боку РФ. 34 зі 100 судів належали компаніям-судновласникам із країн ЄС, ще 24 – судновласникам із Туреччини.



Раніше спікер Військово-морських сил Збройних сил Дмитро Плетенчук повідомив, що, за останніми даними, з Одеських портів тимчасовим гуманітарним коридором вийшло вже сім суден.