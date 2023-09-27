БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
16 085 31

"Законно і морально": Шурма прокоментував схему свого брата з офшорами і венчурним фондом

шурма

Використання бізнесом венчурних фондів або холдингових компаній, зареєстрованих у офшорах, не порушує чинного законодавства.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання про структуру бізнесу свого брата, який використовує офшорні кампанії або так звані внутрішні офшори у вигляді венчурних фондів для оптимізації податкового навантаження.

"Що стосується бізнесу мого брата, він весь побудований на принципах законності та на всіх найвищих морально-етичних стандартах", – наголосив чиновник.

"Що стосується структурування бізнесу в Україні, то якщо ви подивитесь на корпоративну структуру великого бізнесу, то 99% великого бізнесу в Україні структуровано через фонди або холдингові кампанії. Це стандартна практика володіння і корпоративного управління в Україні. І так структурований бізнес мого брата", – додав Шурма.

Він запевнив, що використання таких схем не порушує чинного законодавства.

"Що стосується сплати податків, то компанії мого брата сплачують сотні мільйонів гривень податків щороку, а все решта – це просто маніпуляції і перекручування фактів. Жодного порушення законодавства чи моральних норм там немає", – заявив Шурма.

Водночас він визнав, що використання таких схем дозволяє бізнесу зменшити податкове навантаження.

"Чому малий бізнес дуже часто використовує ФОПи для оплати праці, не сплачуючи в повному обсязі податків? Тому що такі можливості дає закон. Чому бізнес структурує свої активи через інвестиційні фонди чи через холдингову компанію? Тому що такі можливості дає закон. Та податкова реформа, яку наша команда пропонує, якраз каже про єдині правила для всіх, про ті правила, коли нікому не доведеться шукати якихось особливих інструментів: ані ФОПам для отримання зарплати, ані крупному бізнесу створювати трейдерів-нерезидентів", – додав Шурма.

Читайте також: Компанії брата Шурми не платять податки завдяки схемі з офшорами і венчурним фондом, – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що низка компаній, які належать родині заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, легально уникають сплати податків за допомогою схем з офшорами і венчурними фондами.

Зокрема, венчурні фонди звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.

Журналісти зазначали, що такі схеми оптимізації податків легальні, проте їх використання виглядає сумнівно на тлі публічних заяв Ростислава Шурми.

Зокрема, раніше Шурма запропонував обмежити розрахунки готівкою, пояснивши це боротьбою з низьким рівнем сплати податків у недержавному секторі та хабарництвом.

"Об'єктивно – люди не сплачують податки. Із працюючих у недержавному секторі 60-70% не сплачують у повному обсязі податки. Це факт. Досить подивитися споживчі витрати в економіці та суму сплаченої зарплати, щоб вийти на ці цифри", – пояснив Шурма.

Зауважимо, що податковим схемам бізнесу його брата обмеження операцій готівкою жодним чином не завадить.

Водночас у Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.

Автор: 

податки (2420) офшор (206) Офіс Президента (181) Шурма Ростислав (81)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+18
давно вже занальновідомо, що родина Шаурми - то взагалі зразок моралі, етики та законності.. Зєля зуб даЙот
показати весь коментар
27.09.2023 15:00
+16
Зрозуміло, що для ригівських ублюдків співпця з кацапами і на кацапів, це і морально, і законно.
Цікаво інше, яка відповідальність на тих лошарах, які погоджуться ставити власні підписи під цими схематозами співпацею з ворогом, та в подальшому понесуть кримінальну відповідальність.
показати весь коментар
27.09.2023 15:36
+14
"бізнес мого брата весь побудований на принципах законності та на всіх найвищих морально-етичних стандартах". Просто цікаво, де ці морально-етичні стандарти можна побачити, прочитати, якими законами вони затверджені, у чому вони полягають і т.п. У кожного своє поняття моралі і етики: у пана шурми мораль і етика дозволяє законно тирити баблоси згідно з тими офіційними законами, які йому подібні ухвалили для себе коханих.
показати весь коментар
27.09.2023 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давно вже занальновідомо, що родина Шаурми - то взагалі зразок моралі, етики та законності.. Зєля зуб даЙот
показати весь коментар
27.09.2023 15:00 Відповісти
СКОТИняка !
показати весь коментар
27.09.2023 16:56 Відповісти
💯!
показати весь коментар
27.09.2023 17:34 Відповісти
Наивно ждать, что он что-то другое скажет
показати весь коментар
27.09.2023 15:06 Відповісти
Насправді воно сказало дуууже багато-конкретно те,щокомітет Вр з податкової політики (чмогетьманцев),податкова служба України-даремно "хліб їдять) зарплатні отримують.
Та і просто наплював в очі зелебаобабам.
показати весь коментар
27.09.2023 18:09 Відповісти
Зрозуміло, що для ригівських ублюдків співпця з кацапами і на кацапів, це і морально, і законно.
Цікаво інше, яка відповідальність на тих лошарах, які погоджуться ставити власні підписи під цими схематозами співпацею з ворогом, та в подальшому понесуть кримінальну відповідальність.
показати весь коментар
27.09.2023 15:36 Відповісти
Вони не лошари,а співучасники цих всіх схематозів, і їх майже на кожному щаблі властних структур т.з."потужних менеджерів" ой як ще багато...
показати весь коментар
28.09.2023 12:04 Відповісти
Простими словами: якщо свої, то це "зменшення податкового навантаження законним споособом", всі інші-це "приховування в аморальний спосіб прибутку від оподаткування".
показати весь коментар
27.09.2023 15:52 Відповісти
zeУБЛЮДКИ ,ПНХ!
показати весь коментар
27.09.2023 16:09 Відповісти
ХТО поділиться адресами цьго риглявого чмошніка і ого брательніка?
час збирати каміння....
показати весь коментар
27.09.2023 17:11 Відповісти
"Совість - вона така ... Вона мучить не тих, кого повинна мучити, а тих, у кого вона є".©
показати весь коментар
27.09.2023 17:14 Відповісти
Я так зрозумів тиріть гроші- це законно і морально, тобто написали закони під себе і тирять гроші, а хто не тиріть- той лох. Тоді питання, а коли гроші заплатили за не існуючу енергію, під окупацією- це теж у вас так в законах прописано? Чи це просто- йдить нахер Лохи, хто ви такі, щоб за вкрадені у ваш кошти я ще вам щось звітував.
показати весь коментар
27.09.2023 17:18 Відповісти
"бізнес мого брата весь побудований на принципах законності та на всіх найвищих морально-етичних стандартах". Просто цікаво, де ці морально-етичні стандарти можна побачити, прочитати, якими законами вони затверджені, у чому вони полягають і т.п. У кожного своє поняття моралі і етики: у пана шурми мораль і етика дозволяє законно тирити баблоси згідно з тими офіційними законами, які йому подібні ухвалили для себе коханих.
показати весь коментар
27.09.2023 17:19 Відповісти
відповідь цілком у стилі найвеличнішої посередності ********** - "я вам нічєго ні должєн"...
показати весь коментар
27.09.2023 17:33 Відповісти
ДБР не зацікавиться цими стандартами, на жаль...
показати весь коментар
27.09.2023 17:33 Відповісти
Це він пропонував заборонити готівку? Чи я переплутав зєрмачка?
показати весь коментар
27.09.2023 17:42 Відповісти
Таки, він.
Отже, мова йде про наявність здорового глузду, а не про мораль. Чи етику.
показати весь коментар
27.09.2023 17:48 Відповісти
Всі ви бариги розкрадаєте державу поки вона за вас воює. Горіть в аду.
показати весь коментар
27.09.2023 18:04 Відповісти
Всё понятно. Шурмы белые, пушистые и ни в чём не виноватые. Расходимся. Это просто ещё один потенциальный и ,,потужный" кандидат в послы
показати весь коментар
27.09.2023 18:25 Відповісти
Тобто чиновник вищого рангу якого назначила влада, вибранна народом, говорить, що продавати вироблену е/е на окупованій теріторії через офшори це законно і морально, мяко кажучі на цьому субєкті нема де клеймо ставити, а воно говорить про законність яку вони у ВР під себе офшори наприймали - тоді "законно". Воні там всі законні.
показати весь коментар
27.09.2023 18:51 Відповісти
Морально-етичний урод! Маніпулює законністю. При цьому, не згадує, що в цивілізованому світу бізнесмени, які пов'язані з офшорами не знаходяться в політичному та державному житті країни. Не мають морального права керувати країною і не сплачувати податки в цій країні!
показати весь коментар
27.09.2023 19:41 Відповісти
"Що стосується бізнесу мого брата, він весь побудований на принципах законності та на всіх найвищих морально-етичних стандартах", - наголосив чиновник. Джерело: https://biz.censor.net/n3445940
показати весь коментар
27.09.2023 20:30 Відповісти
Подонок !
показати весь коментар
27.09.2023 22:01 Відповісти
Ну і напризначав на посади, отой, що у нього Зеля, в президентах числиться! Кожної тварі, по парі!
Генпрокурор, як там себе почувається?? Треба ж не тільки СИДІТИ на посаді, а і охороняти ІНТЕРЕСИ та ЗАКОНИ України…
показати весь коментар
27.09.2023 23:53 Відповісти
Ну чому так багато злодіїв- бізнесменів при владі.
показати весь коментар
28.09.2023 07:48 Відповісти
Усе своє життя ледачий кіт охороняв зерно у зерносховищі , а тим часом миші через дірки у стінах тягали це зерно. Змінився господар і вигнав ледачого кота та призначив тих самих мишей охороняти зерно і замуровувати дірки , якими вони до цього користувалися. Цікаво, який з цього буде результат?
показати весь коментар
28.09.2023 07:52 Відповісти
син вартий свого "папіка"-упоротого рига (зі Львова, курва!!!!!)
показати весь коментар
28.09.2023 08:52 Відповісти
Цим покидькам буде ОЙ як важко здихати і покидати при "яснім розумі"
цей світ, думаючи про накрадене багатство....але раніше хоч бандити зрозумілі були, а тепер бандити очолили бандитів і спасу від них нема.
показати весь коментар
28.09.2023 09:10 Відповісти
А де наші "любі" журнашлюшки, які в свій час денно і нощно гризли

Пороха за " панамські оффшори"?

Щось їх зараз не чути. А тоді із штанів вискакували
показати весь коментар
28.09.2023 11:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 