"Законно і морально": Шурма прокоментував схему свого брата з офшорами і венчурним фондом

Використання бізнесом венчурних фондів або холдингових компаній, зареєстрованих у офшорах, не порушує чинного законодавства.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання про структуру бізнесу свого брата, який використовує офшорні кампанії або так звані внутрішні офшори у вигляді венчурних фондів для оптимізації податкового навантаження.

"Що стосується бізнесу мого брата, він весь побудований на принципах законності та на всіх найвищих морально-етичних стандартах", – наголосив чиновник.

"Що стосується структурування бізнесу в Україні, то якщо ви подивитесь на корпоративну структуру великого бізнесу, то 99% великого бізнесу в Україні структуровано через фонди або холдингові кампанії. Це стандартна практика володіння і корпоративного управління в Україні. І так структурований бізнес мого брата", – додав Шурма.

Він запевнив, що використання таких схем не порушує чинного законодавства.

"Що стосується сплати податків, то компанії мого брата сплачують сотні мільйонів гривень податків щороку, а все решта – це просто маніпуляції і перекручування фактів. Жодного порушення законодавства чи моральних норм там немає", – заявив Шурма.

Водночас він визнав, що використання таких схем дозволяє бізнесу зменшити податкове навантаження.

"Чому малий бізнес дуже часто використовує ФОПи для оплати праці, не сплачуючи в повному обсязі податків? Тому що такі можливості дає закон. Чому бізнес структурує свої активи через інвестиційні фонди чи через холдингову компанію? Тому що такі можливості дає закон. Та податкова реформа, яку наша команда пропонує, якраз каже про єдині правила для всіх, про ті правила, коли нікому не доведеться шукати якихось особливих інструментів: ані ФОПам для отримання зарплати, ані крупному бізнесу створювати трейдерів-нерезидентів", – додав Шурма.

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Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що низка компаній, які належать родині заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, легально уникають сплати податків за допомогою схем з офшорами і венчурними фондами.

Зокрема, венчурні фонди звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.

Журналісти зазначали, що такі схеми оптимізації податків легальні, проте їх використання виглядає сумнівно на тлі публічних заяв Ростислава Шурми.

Зокрема, раніше Шурма запропонував обмежити розрахунки готівкою, пояснивши це боротьбою з низьким рівнем сплати податків у недержавному секторі та хабарництвом.

"Об'єктивно – люди не сплачують податки. Із працюючих у недержавному секторі 60-70% не сплачують у повному обсязі податки. Це факт. Досить подивитися споживчі витрати в економіці та суму сплаченої зарплати, щоб вийти на ці цифри", – пояснив Шурма.

Зауважимо, що податковим схемам бізнесу його брата обмеження операцій готівкою жодним чином не завадить.

Водночас у Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.