В Офісі президента заявили про зменшення кількості скарг бізнесу на правоохоронців

Кількість звернень бізнесу в рамках координаційної платформи, яка працює в Офісі президента, поступово зменшується, тому згодом від використання такого формату влада планує відмовитися.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словам, в Офісі президента вже відбулося близько 10 зустрічей з представниками бізнесу, останні з них вже проходять онлайн, а не особисто.

"Ми бачимо, що кількість кейсів, з якими звертається бізнес і де дійсно було порушено його права, скорочується від зустрічі до зустрічі. Тому плануємо цю практику ще якийсь час продовжувати, допоки не переведемо це в стандартний режим, як це працювало в Департаменті захисту інвестицій в Генеральній прокуратурі", – розповів Шурма.

"Підсумкову або, скоріше, проміжну зустріч в більш широкому складі ми проведемо найближчим часом – за тиждень, два чи три: буде залежати від графіку", – додав заступник голови Офісу президента.

За його словами, за підсумками цих зустрічей напрацьовані певні законодавчі рішення, зокрема про консолідацію підслідності економічних злочинів у Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Аналогічно працюємо над концепцією щодо визначення єдиного природоохоронного інспекційного органу, умовного "екорейнджера", де сконсолідуємо функції, напевно, від восьми до десяти різних інспекцій та інстанцій. Це теж в рази скоротить взаємодію з бізнесом. Можливо цей орган буде під Мінекономіки, а не під Мінекології. Це обговорюємо", – уточнив чиновник.

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Водночас він визнав, що наразі БЕБ не працює належним чином і висловив сподівання, що збільшення фінансування цього органу на 320 млн грн у цьому році та до 1,76 мільярда гривень у наступному допоможе вирішити цю проблему.

"Сподіваюся, що так, бо поки це було замкнуте коло. На сьогоднішній день БЕБ укомплектований менш ніж на 20% і, відповідно, профінансований менш ніж на 20%. Нічого додатково збільшувати не потрібно, просто потрібно виконати те, що було передбачено законом: не потрібно збільшення штатної чисельності, просто потрібно укомплектувати", – наголосив Шурма.

Як повідомлялося, наприкінці червня Президент Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з представниками бізнесу. Це відбулося наступного дня після того, як українські підприємці оприлюднили "Маніфест 42", вимагаючи зупинити хвилю рейдерства та тиску правоохоронців.

Під час зустрічі Президент доручив заступнику голови ОП Ростиславу Шурмі створити комунікаційну платформу за участі бізнесу для вирішення проблем рейдерства і тиску силових та контролюючих органів. На виконання цього доручення в Офісі президента відбулася низка зустрічей з окремими представниками бізнесу за закритими дверима.