Дефолт китайського гіганта Evergrande: Засновник-мільярдер знаходиться під домашнім арештом

Китайський мільярдер та голова девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Янь знаходиться під домашнім арештом та наглядом поліції.

Як пише Bloomberg, Хуей був забраний китайською поліцією на початку цього місяця та перебуває під наглядом у визначеному місці.

Незрозуміло, чому Хуей перебуває під так домашнім арештом. Однак цей захід означає, що він не може залишати місце, зустрічатися або спілкуватися з іншими без дозволу відповідно до кримінально-процесуального законодавства Китаю. Паспорти та ідентифікаційні картки необхідно здати в поліцію, але згідно із законом цей процес не повинен перевищувати шести місяців.

Цей крок є останньою ознакою того, що сага з найбільшим боржником у світі забудовником увійшла в нову фазу, пов'язану з системою кримінального правосуддя, після того, як на початку цього місяця влада затримала деяких співробітників його відділу управління капіталом, а також, як повідомляється, двох колишніх керівників.

Це додає питань щодо долі Evergrande після того, як невдачі в плані реструктуризації останніми днями сколихнули фінансові ринки та підвищили ризик ліквідації.

Для Хуея, який контролював один із найбільших статків у світі, коли акції Evergrande досягли піку в 2017 році, ця подія стала ще одним ударом. Колись він вважався одним із найбільш політично пов'язаних бізнесменів у Китаї з амбіціями від електромобілів до футболу, тепер цей магнат став найвідомішою жертвою придушення президентом Сі Цзіньпіном надмірного впливу та спекуляцій у секторі нерухомості.

Evergrande перебуває в центрі багаторічної кризи нерухомості, яка завдала шкоди китайській економіці та підірвала довіру до ринку житла. 22 вересня забудовник заявив, що скасував зустрічі ключових кредиторів і повинен переглянути свій план реструктуризації офшорного боргу. Відтоді компанія виявила, що не змогла відповідати нормативним вимогам для випуску нових облігацій – ключового компонента капітального ремонту боргу – у той час як її материковий підрозділ не зміг погасити боргові зобов'язання.

Компанію чекає слухання 30 жовтня в суді Гонконгу, яке потенційно може призвести до її ліквідації.

У середу, 27 вересня, акції Evergrande впали на 19%, до 0,32 гонконгського долара. Ціни на доларові облігації компанії залишаються на дуже поганому рівні нижче 5 центів.