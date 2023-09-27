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Новини
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В Офісі президента заявили про користь "легкої" девальвації гривні

шурма

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м’якшу монетарну політику.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, уточнивши, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави.

"Що стосується курсу, напевно, враховуючи рівні інфляції, які є у нас та в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, напевно, буде корисною для економіки. Тобто, коли не йдеться, що в один день долар подорожчає на три чи на п'ять гривень, а коли чітко прогнозовано, потрохи девальвується гривня: на декілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню. Single digits. Це буде корисно: і для бюджету, і для конкурентоздатності наших експортерів. І це пожвавлюватиме економічну активність", – сказав Шурма.

Він також висловив думку, що облікова ставка Нацбанку наразі занадто висока, враховуючи сповільнення інфляції.

"Ми одна з небагатьох країн у світі зараз в умовах постковідної інфляції, де є надзвичайно висока реальна облікова ставка. Тобто інфляція у нас зараз 8,6%, а облікова ставка була 22%. Це означало, що реальна облікова ставка у нас 13%. Ви мені назвіть хоч одну державу у світі, де є позитивна реальна облікова ставка? В кожній країні, практично в усіх країнах, інфляція вища, аніж облікова ставка", – розповів заступник голови Офісу президента.

Коментуючи ініційовану міністром фінансів Сергієм Марченком дискусію стосовно курсу гривні та використання зовнішньої допомоги Шурма підтвердив, що "є спільна дискусія".

"Безумовно, що там у кожної інституції є свій погляд: і на курс, і на монетарну політику, і так далі. Думаю, що в процесі дискусії ми до чогось дійдемо... Стабільність – це пріоритет номер один. Але що ж таке стабільність? Стабільність – це не означає фіксовану облікову ставку, фіксований курс, фіксоване ще щось. Це означає прогнозованість насамперед і відчуття того, що все працюватиме", – додав Шурма.

Читайте також: "Законно і морально": Шурма прокоментував схему свого брата з офшорами і венчурним фондом

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко Мінфіну 11 вересня на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) висловив незадоволення тим, що основними результатами масштабної зовнішньої допомоги є збільшення міжнародних резервів, виплата боргів і зростання імпорту, вважаючи такі результати недостатніми. Марченко додав, що його також непокоїть зміцнення гривні, фундаментальних факторів для чого немає.

За словами міністра, необхідно створити умови для використання коштів міжнародної допомоги для зростання економіки та створення доданої вартості в країні. Марченко зазначив, що планує провести цю дискусію з Національним банком та Міжнародним валютним фондом, місія якого розпочала роботу цього тижня у контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Крім того, проєкт держбюджету України на 2024 рік розраховано на середньорічному курсі гривні 41,4 грн/$, тоді як НБУ утримує його на рівні 36,57 грн/$ з кінця липня минулого року.

Автор: 

гривня (1542) курс (1495) Офіс Президента (181) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+12
Давайте еще расскажите о вреде мяса и пользе квашеной капусты и сои
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27.09.2023 19:31
+11
Хто це такий?
У нас є Міністерство фінансів -виконавча влада
У нас є ВР - законодавча влада

а це хто? заступник завхоза по паперу та картриджах до принтерів?
якого х...ю він там щось розказує?
чому Україна сплатила твоєму брату за електроенергію, яку не отримала, а ці електростанції знаходяться на окупованих територіях?
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27.09.2023 20:26
+11
Хто вони, у принципі, щоб керувати країною?
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27.09.2023 21:32
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Що стосується курсу, НАПЕВНО, враховуючи рівні інфляції, які є у нас та в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, НАПЕВНО, буде корисною для економіки. Джерело: https://biz.censor.net/n3446016 і ці до....би керують країною.
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27.09.2023 19:12 Відповісти
Хто вони, у принципі, щоб керувати країною?
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27.09.2023 21:32 Відповісти
Ви питаєте "хто вони з точки зору закону?" - заступник завгоспа в ОПі
Ви питаєте "хто він по факту?" - в.о. прем'єра.
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28.09.2023 10:02 Відповісти
Давайте еще расскажите о вреде мяса и пользе квашеной капусты и сои
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27.09.2023 19:31 Відповісти
Ну що, зробили їх разом? 😂
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27.09.2023 20:57 Відповісти
Легко!
Він вже пропонував заборонити готівку бо "населення ухиляється від сплати податків". Вчора розповів які класні схеми по зменшенню податкової бази має його брат.
Зараз розкаже яка корисна девальвація, а після завтра подасть декларацію з тонами готівкової валюти.
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28.09.2023 10:13 Відповісти
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27.09.2023 19:40 Відповісти
Навіщо ці полумери, видавайте зп бусами🤡
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27.09.2023 19:52 Відповісти
Зе клоун хоче щоб гривня падала разом з ФУБЛЬОМ, все ж таки патріот кремля як ніяк.
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27.09.2023 20:10 Відповісти
Нижче я вже цю ситуацію прокоментува з приводу фуфлєЙ
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27.09.2023 23:20 Відповісти
Хто це такий?
У нас є Міністерство фінансів -виконавча влада
У нас є ВР - законодавча влада

а це хто? заступник завхоза по паперу та картриджах до принтерів?
якого х...ю він там щось розказує?
чому Україна сплатила твоєму брату за електроенергію, яку не отримала, а ці електростанції знаходяться на окупованих територіях?
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27.09.2023 20:26 Відповісти
Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м'якшу монетарну політику. Джерело: https://biz.censor.net/n3446016
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27.09.2023 20:35 Відповісти
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27.09.2023 21:34 Відповісти
Те, що воно пропонує - контрольоване общипування гусаків. Або простіше сказати - контрольоване пограбування людей. Потихеньку, щоб не викликати спалаху.
Чергова зелена мразота.
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27.09.2023 21:39 Відповісти
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28.09.2023 07:16 Відповісти
Саме так!
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28.09.2023 07:55 Відповісти
які клоуни ущербнуті!!! На вас гандони працює 500 чол штату міністерства фінансів, так ви сукі прорахуйте який ***** буде ефект для економіки від росту на цитую клоуна"на декілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню" Ригоаналовський дибіл де твої розрахунки???
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27.09.2023 21:48 Відповісти
от гaHдон! хоч би поцікавився що там в найбільшій екрноміці в світі
в США облікова ставка 5,5%, а інфляція 4,3%
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27.09.2023 21:50 Відповісти
Если так разобраться - кто такой Шурма? Заместитель завхоза ОП! А он вполне серьезно как премьер или министр финансов рассуждает о монетарной политике . До какой же деградации государственных институтов довели ЭТИ Украину с 2019 года под радостное завывание слабоумного избирателя - "Мы Барыге вставили"! А вставили самим себе и будущему Украины! Верховной Рады и спикера по факту не существует , Кабмина и Премьера тоже фактически нет , Конституционный Суд разгромлен, Верховный Суд задвинут в темный угол , избирательного права население лишили , свободы перемещения значительную часть мужского населения лишили ... похоже все идет к тому , что вся эта ЗЕбригада готовится известно чем сыграть на пианино похоронный марш по Украине и свалить в Израиль и т.п. страны к своим недвижимости и счетам, нахомяченым с 2019 года. Ау, 73% , как ваше самочувствие ? Плохо ? Ну так скушайте шоколадку Рошен - вспомните тяжкие "шоколадные" времена, от которых вы с такой радостью избавились 21 апреля 2019 года.
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27.09.2023 22:32 Відповісти
Ал. Мовчан
І у липні 2019 іще раз. ( вибори до ВР )
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28.09.2023 08:29 Відповісти
> вполне серьезно как премьер или министр финансов рассуждает о монетарной политике
Генерувати і озвучувати прутню з серйозним хлєбалом на морді, це не те саме, що серйозно розмірковувати.
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28.09.2023 10:07 Відповісти
Це ж вже було…!(с)
Це нагадує як великий діяч ********** розповідав своїм рабам як добре шо дерев'яний девальвує, і як це добре для економікі.

https://youtu.be/4W8txeV7Ajs?feature=shared

І в цьому сенсі мене не дивує, що хто вимушено переселився з України з початком лютневого вторгнення та знайшов роботу за кордоном вже не повернеться в Україну.
Знайомий латиш розповідав, шо приїхала родина з Луганщини, мати, батько, син та донька, працюючи навіть у селі в трьох з зарплатньою €4500 на всіх. Вже за півтора року €10000 заощадили, та розглядають отримати кредит на придбання житла. Донька школярка адаптувалась та вже спілкується латишскою. На віщо вертатись в країну де не то шо заощадити не можно гроші, та будувати плани на придбання житла а ще чути від таких керівників, шо девальвація то добро. Тобто ваші про….и, це добре!))) Тобто total.

Зараз спілкуючись з пересічними громадянами розумієш, шо людей лякає не війна а нє впевність у майбутньому та ціни які на деякі товари та послуги як у Європі.
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27.09.2023 23:11 Відповісти
Скільки вже можна терпіти цю пархату ворожу мерзоту, що знущається над українцями?
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27.09.2023 23:22 Відповісти
Насамперед цім пі…сам хочеться сказати, шо треба не контрольовану девальвацію робити, а перейти не євро ще років 8 тому, як це колись зробила Чорногорія не будучі членом ЄС. Тоді зростав би добробут громадян, та була би адекватна віартість труда в країні. А з приводу конкурентноздатності нашіх імпортерів так вже є приклад з обґунтованою забороною ввезення зерна до країн ЄС. Тому що так можно і Китай додати до поважних країн щоб зруйнувати ринки товарів та порушити соціальну політику змусивши громадян ЄС працювати за їжу, як звикли можновладці робити це в Україні.
Що стосується імпорту, то на період війни треба заборонити імпорт автомобілів та предметивартість яких обумовлюється середнім доходом пересічного громадянина. Вирішується два питання одразу: по перше позитивний торговий баланс, по друге всі будуть спрямовувати гроші на скорішу перемогу, а не на забаганки які під час війни свідомій нації не на часі. Коли країна пробирається по всьому світу, а де хто з громадян збагачується та шикує - це сором !
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28.09.2023 01:28 Відповісти
Это он еще не рассказал о пользе повышения коммуналки. Вчера они обсуждали с ермаком, зеленским, и гетманцевым эту пользу. А вообще они правы: такие процедуры очень полезны нариду, чтобы стать народом.
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28.09.2023 07:40 Відповісти
На хєра Україні Нацбанк і Кабмін, якщо є ОП з таким шаурмою?! За межею розуміння...
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28.09.2023 08:49 Відповісти
не підказуйте!
Хоча вони і так, йдуть до формалізації цього процесу. По факту - вже там.
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28.09.2023 10:08 Відповісти
Я представляю как херово становится доллару, если девальвирующей относительно него гривне только хорошеет.
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28.09.2023 09:32 Відповісти
Для чого нам НБУ,якщо є офіс президента, який дає вказівки що до всього
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28.09.2023 09:44 Відповісти
Беззаперечний закон економіки: девальвація національної валюти завжди відбувається за рахунок зниження доходів найбідніших верств населення та частково середнього класу суспільства. Оскільки багаті мають змогу захиститися від девальвації придбанням нерухомості, розвитком свого бізнесу та вкладеннями в депозити як в нацвалюті так і в ВКВ; то очевидно, що від девальвації вони страждають (якщо навіть страждають... ще питання!, у всяк випадку, бізнес-експортери, навпаки, мають дохід від неї) на порядки менше; бо бідні і середній клас (ті ж самі військові!) такої можливості, природньо, не мають.

На тлі агітації за девальвацію з *ОПи зробіть висновок, кому вона потрібна, і чиї інтереси *ОП захищає.
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28.09.2023 10:57 Відповісти
Я так поняч что девольвация с 25 до 40 , уже не актуальна ?
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28.09.2023 11:04 Відповісти
"Зелена" влада - ворог України. Вони з Путіним однієї крові.
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28.09.2023 11:07 Відповісти
футболёр шевченко посоветовал?
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28.09.2023 12:37 Відповісти
"Легка девальвація" у розумінні високоморального законного схематозника шурми це щось на кшталт проносного засобу - випив і з тебе усе з легкістю вилилось через ...опу. Так і тут - трохи девальвував гривню і з кишень піпла усе вилилось, потім піпл починає свої труси продавати, щоб вижити, потім з піпла починають вже шкіру живцем дерти, потім піпл вирішує, що жити вже тут не в силах і усіма правдами і неправдами тікає з цієї країни, а деякі чекають "визволителів" і люто ненавидять її саме через таких виродків як шурма і йому подібні, що завжди ошивалися при владі.
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28.09.2023 12:59 Відповісти
деваьвація - це оплата зеленої корупції українцями, це оплата статків батальйону Монако, батальйону Лондон, оплата красивого життя Шаверми і т.п.
Чи це Блазень тупорилий на стадіоні обіцяв, чи він просто всіх дурив?!
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28.09.2023 13:52 Відповісти

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