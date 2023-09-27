США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка допомагала Ірану виробляти безпілотники

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти міжнародної мережі, до якої входили компанії та фізичні особи з різних країн, що сприяли отриманню Іраном критично важливих для виробництва ударних дронів Shahed запчастин.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції щодо п’яти юридичних та двох фізичних осіб із Ірану, Китайської Народної Республіки, Гонконгу, Туреччини й Об'єднаних Арабських Еміратів, причетних до закупівлі критичних запчастин для іранської програми бойових БпЛА", – йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

Зазначається, що ці компанії та особи сприяли поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції. При цьому закупалися сервомотори та інші критично важливі компоненти для виробництва іранських безпілотників серії Shahed, які Іран постачав Росії, підтримуючи її незаконне вторгнення в Україну.

Такий двигун був виявлений на місці падіння збитого нещодавно в Україні російського Shahed-136, зауважили в американському Мінфіні.

Із вересня минулого року США дев’ять разів запроваджували санкції проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранську програму БпЛА.