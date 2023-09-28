БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
267 1

В "Укренерго" оцінили потребу в коштах для відновлення енергосистеми

електроенергія

НЕК "Укренерго" залучило понад $1 млрд від західних партнерів на ремонт енергетичної інфраструктури, але ще може потребувати кілька сотень мільйонів, щоб відновити енергосистему повністю.

Про це повідомив очільник компанії Володимир Кудрицький в інтерв’ю Громадському радіо.

"Більшу частину своїх потреб ми вже профінансували, думаю, що ще декілька сотень мільйонів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі", – наголосив він.

За словами Кудрицького, ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас.

"Оцінки наразі дати складно, ми не маємо даних про стан наших об’єктів на тих територіях і, розуміючи, що коли ворог буде відступати з цих територій, можливі пошкодження. Зараз важко спрогнозувати, скільки ще ресурсу знадобиться для того, щоб відновити нормальні схеми електропостачання на деокупованих територіях України, включаючи Крим", – пояснив він.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" розраховує найближчими тижнями отримати фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку обсягом 150 млн євро.

Автор: 

Укренерго (1998) Кудрицький Володимир (90) відновлення (348)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да чтож вы никак не нажретесь?
показати весь коментар
28.09.2023 10:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 