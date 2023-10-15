Кабмін зареєстрував індустріальний парк технічних конопель у Рівненській області

Кабінет міністрів включив до Реєстру індустріальний парк Hempy UA, що спеціалізується на вирощуванні й переробленні технічних конопель.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає LIGA.net.

Парк розташований на Рівненщині на площі 42,9 га. Резиденти парку – компанії, що спеціалізуються на виробництві продукції з промислових конопель, дослідженнях і розробленні нових продуктів, а також на наданні спеціальних послуг.

У парку буде створено близько 1400 нових робочих місць.

Резиденти парку виготовлятимуть понад 200 видів продукції: конопляний папір, будівельні суміші, палети, біопластик, меблі, харчові продукти, повідомляється на сайті парку.

В Україні вже діє один індустріальний парк технічних конопель Ma'Rijany Hemp, який заснував колишній мер Глухова Мішель Терещенко.

Hempy UA – 69 індустріальний парк, внесений до реєстру індустріальних (промислових) парків України.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України вніс до реєстру індустріальних (промислових) парків ще два парки – "ЕкоСтіл" на Дніпропетровщині та "Іскра" на Івано-Франківщині.