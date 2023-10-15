Netflix відкриє магазини з товарами за мотивами власних шоу
Netflix планує відкрити магазини з назвою Netflix House, де поєднає роздрібну торгівлю, ресторани і події за мотивами телешоу платформи.
Як пише Bloomberg, компанія збирається відкрити перші два в США в 2025 році, а потім розширити концепцію по всьому світу.
Як зазначає видання, роками медіакомпанії використовували атракціони в тематичних парках, костюми, іграшки та інші споживчі товари для реклами своїх героїв і отримання додаткових грошей. Цей бізнес є новим для Netflix, і керівництво компанії розглядає Netflix House більше як спосіб просування своїх шоу, ніж як значуще джерело доходу, принаймні на даний момент.
Netflix House матиме інсталяції, що змінюються, включно з шоу, натхненними популярними серіалами, і ресторанами, де пропонуватимуть їжу та напої з проєктів компанії.
На початку цього року Netflix відкрив ресторан у Лос-Анджелесі, в якому представлені страви та напої, створені шеф-кухарями, які з’являлися в кулінарних шоу Netflix. Також продається заморожена піца та морозиво під брендом Stranger Things (серіал "Дивні дива").
Компанія вже протестувала тимчасові магазини з товарами від Stranger Things у таких містах, як Париж, Лас-Вегас і Чикаго.
Раніше повідомлялося, що Netflix планує підвищити ціни для підписників після завершення страйку акторів.
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