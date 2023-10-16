США посилять контроль за продажем мікросхем до Китаю

США вживатимуть заходів, щоб запобігти продажу американськими виробниками мікросхем до Китаю в обхід урядових обмежень у межах майбутніх дій адміністрації Байдена щодо блокування експорту ШІ-мікросхем.

Про це пише Reuters із посиланням на американського посадовця.

Зазначається, що нові правила будуть додані до широкомасштабних обмежень США на поставки передових чипів і обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, оголошених в жовтні минулого року.

За даними джерел, оновлення очікуються цього тижня, хоча такі графіки часто порушуються.

Як пояснив чиновник, нові правила заблокують поставки деяких ШІ-мікросхем, а також вимагатимуть від компаній звітувати про поставки інших мікросхем.

Представник Міністерства торгівлі США, яке здійснює нагляд за експортним контролем, відмовився від коментарів.

Адміністрація Байдена заявила, що розробила обмеження на експорт, щоб не допустити зміцнення китайської армії за рахунок американських мікросхем та обладнання.

Водночас Пекін звинуватив США у зловживанні експортним контролем для придушення китайських компаній.

Минулого року урядові обмеження не дозволили компанії Nvidia, найдорожчому виробнику мікросхем у світі, поставити китайським клієнтам два своїх найсучасніших ШІ-чипа, які стали галузевим стандартом для розробки чат-ботів та інших систем на базі штучного інтелекту.

Але незабаром Nvidia випустила нові варіанти для китайського ринку, які були менш досконалими і обходили американський експортний контроль. Один з них, H800, має стільки ж обчислювальної потужності при деяких налаштуваннях, що використовуються в роботі ШІ, як і більш потужний, але заблокований чип компанії H100. Проте деякі ключові аспекти продуктивності обмежені.

За словами американського чиновника, США планують запровадити нові правила для ШІ-чипів, які обмежать використання певних передових ШІ-чипів для центрів обробки даних, які наразі не заблоковані.

Хоча посадовець відмовився назвати, які саме додаткові чипи будуть фактично заборонені, джерела припускають, що адміністрація хотіла б заблокувати напівпровідниковий чип H800 від Nvidia.