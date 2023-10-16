Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2024 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив урядовий проєкт державного бюджету на 2024 рік до розгляду у першому читанні.

Про це голова Комітету, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа повідомила у Facebook.

"Серед суттєвих змін, які уряд має врахувати при підготовці до другого читання: у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн, додатково скоротити витрати на будівництво, ремонти та закупівлі майна різних органах влади на майже 1,3 млрд грн, спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових", – написала вона.

Підласа додала, що Комітет також рекомендував уряду:

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також за рахунок скорочення капітальних видатків;

збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів;

збільшити на 5 млн грн видатки на НСЗУ працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

додати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

"Також Комітет рекомендує надати Уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання, як наслідок матимемо додаткову можливість збільшити дохідну частину державного бюджету і ще раз ретельно проаналізувати видатки державного бюджету на 2024 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році", – додала Підласа.

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Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада розпочала розглядати проєкт державного бюджету на 2024 рік. До 20 жовтня його мають ухвалити у першому читанні.

15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду держбюджету у 1,56 трлн грн та видатками у 3,1 трлн грн.