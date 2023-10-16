Вартість вивезення зерна з українських портів на Дунаї почала знижуватися

На ринку фрахту у дунайських портах України спостерігається тенденція до зниження вартості.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА) із посиланням на дані компанії Atria Brokers.

Зокрема, станом на 13 жовтня ставки на перевезення кукурудзи коустерами дедвейтом 6000 тонн з портів "Рені" та "Ізмаїл" до східного узбережжя Італії знизилися на 3$ за тонну – до 65-68 $т.

Cтавки на транспортування кукурузи з дунайських портів до Іспанії та Севільї опустилися на 2$ – до 71-73 $/т та 78-80 $/т відповідно.

До портів східного Середземномор’я вартість фрахту знизилася до 65 $/т із 65-67 $/т минулого тижня.

Незмінними залишилися ставки фрахту до Мармари – 55 $/т, східного узбережжя Греції – 57-59 $/т, Криту – 61-63 $/т та Ізраїлю – 70 $/т.

Ставки на перевезення кукурудзи хендісайзами до східного Середземномор’я знизилися на 2 $/т – до 58 $/т. Без змін залишився фрахт до Ізраїлю і східного узбережжя Італії – 60-62 $/т, та до середземноморського узбережжя Іспанії – 65-67 $/т.

Фрахт на перевезення кукурудзи панамаксами з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" у напрямку південного Китаю становив 72 $/т, середземноморського узбережжя Іспанії – 51-54 $/т.

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Як повідомлялося, в останні місяці Росія регулярно атакувала безпілотниками українські порти на Дунаї, які стали основним каналом експорту зерна після виходу РФ з "Чорноморської зернової ініціативи". Однак в останні тижні інтенсивність цих атак знизилася.