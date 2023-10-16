Імпорт свинини в Україну з початку року впав у 4 рази

Україна в січні-вересні 2023 року імпортувала 10 тис. тонн свинини, що у 4,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це йдеться в повідомленні Асоціації "Свинарі України".

Згідно з попередніми даними митної статистики, упродовж вересня до України надійшло 2,16 тис. тонн свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) сукупною вартістю $5,5 млн. Незважаючи на пожвавлення імпорту у вересні проти попреднього місяця (+66%), значного впливу на ринок та цінову ситуацію на ньому це не мало.

"Внутрішні котирування на ринку свинини не відчули критичного тиску з боку імпортної м’ясної сировини. Хоча за перший місяць осені завезли майже на 2/3 більше імпортованої свинини, ніж у серпні, присутність такої свинини пройшла для більшості гравців ринку непоміченою, а брак пропозиції підтримав середні внутрішні ціни", – прокоментували в галузевому об’єднанні.

Аналітики Асоціації відзначають незначне відхилення митної вартості імпортованої свинини.

"Середньозважена ціна кілограма завезеної свинини за вересень склала $2,55/кг, що на 3 центи/кг вище за показник попереднього місяця. Лідируючі позиції серед країн-постачальниць зберігають Данія, Нідерланди, Бельгія та Канада", – сказано в повідомленні.

"За підсумками трьох кварталів 2023 року цьогорічний імпорт учетверо менший ніж роком раніше: 9,95 тис. тонн проти майже 41 тис. тонн у січні-вересні 2022 року. Тож питома вага свинини іноземного походження складає близько 2% сукупної ємності ринку чи 3-4% вітчизняного промислового виробництва цього виду м’яса", – повідомляють аналітики АСУ.