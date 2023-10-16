БЕБ знайшло нелегальний нафтопереробний завод на Дніпропетровщині. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили у Дніпропетровській області нафтопереробний завод (НПЗ), що виготовляв фальсифіковане пальне.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, цей завод раніше мав відповідні ліцензії. Але виявилося, що зараз він продовжує підпільне виробництво пального без жодних дозвільних документів.

"Детективи Бюро економічної безпеки України зафіксували повний цикл незаконного виготовлення пального. Його, відповідно до технічної документації, могли виробляти до 150-200 тонн на добу", – йдеться у повідомленні.

За даними БЕБ, фальсифікат низької якості продавали через мережу власних автозаправних станцій без ліцензії, будь-яких дозвільних документів та відповідного обліку.

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Обшуки на заводі тривали впродовж тижня. В результаті співробітники БЕБ вилучили бензин й дизпаливо вартістю близько 2 млн грн, обладнання та автомобіль, на якому транспортувалось пальне. Вилучені пально-мастильні матеріали направлені на судову експертизу.

Досудове розслідування ведеться за ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів".