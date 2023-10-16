До "Армії відновлення" залучили понад 61 тисячу українців. ІНФОГРАФІКА

Державна служба зайнятості видала вже 61,66 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт.

Як ідеться в повідомленні Державної служби зайнятості, станом на 16 жовтня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 61 661 направлення на виконання суспільно-корисних робіт.

Найбільше – у Харківській області (11 749 направлень). Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 418 направлень), Донецька (7 289), Київська (6 933) та Чернігівська (6 728) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

На фінансування заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт уряд вже направив 425 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

Найчастіше безробітних залучають до: робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій; розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги; плетіння маскувальних сіток, розбору завалів та розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій.