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До "Армії відновлення" залучили понад 61 тисячу українців. ІНФОГРАФІКА

війна,бізнес,відбудова,відновлення

Державна служба зайнятості видала вже 61,66 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт.

Як ідеться в повідомленні Державної служби зайнятості, станом на 16 жовтня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 61 661 направлення на виконання суспільно-корисних робіт.

Найбільше – у Харківській області (11 749 направлень). Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 418 направлень), Донецька (7 289), Київська (6 933) та Чернігівська (6 728) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

На фінансування заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт уряд вже направив 425 млн грн.

До Армії відновлення залучили понад 61 тисячу українців 01

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

Найчастіше безробітних залучають до: робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій; розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги; плетіння маскувальних сіток, розбору завалів та розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій.

Автор: 

безробіття (349) робота (885) відновлення (356)


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