Масові звільнення у світових гігантах: LinkedIn скоротить близько 3% персоналу

Компанія LinkedIn, що належить Microsoft, оголосила про новий раунд скорочень робочих місць із близько 670 посадами.

Як пише ВВС, скорочення торкнуться робочих місць у її інженерних, кадрових і фінансових командах.

Це сталося після того, як LinkedIn скоротила 716 робочих місць у травні, а також скорочення в інших великих технологічних компаніях.

Останні скорочення робочих місць становлять близько 3% робочої сили компанії з 20 тис. співробітників.

LinkedIn отримує прибуток через розміщення оголошень про роботу та преміум-підписки, платформа використовується рекрутерами по всьому світу. У компанії близько 950 млн користувачів.

У січні 2023 року материнська компанія LinkedIn Microsoft оголосила про скорочення 10 тис. працівників.

Раніше повідомлялося, що станом на липень понад 216 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили робочі місця з початку року.

До тих компаній, що оголосили про звільнення цього року, входять американські Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc., Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а також німецька SAP та шведська Spotify Technology.

Технологічні компанії збільшили кількість персоналу під час пандемії, але були змушені скоротити його у відповідь на зменшення доходів від реклами та хиткі економічні перспективи.