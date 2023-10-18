Міністри енергетики Євросоюзу домовилися про реформу ринку електроенергії

Міністри енергетики Європейського Союзу у вівторок домовилися про реформування спільного ринку електроенергії.

Як пише Spiegel, реформа має на меті зробити ціну на електроенергію більш незалежною від ціни на газ. Вона значно зросла через російську війну проти України, передає Європейська правда.

"Європа продемонструвала свою здатність діяти сьогодні", – зазначив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Угода також покращує доступ споживачів та промисловості до низьких цін на електроенергію по всій Європі.

За словами Габека, минулого року "разом нам вдалося надійно гарантувати постачання електроенергії під час однієї з найбільших енергетичних криз в європейській історії. Завдяки новій структурі ринку електроенергії ми продовжуємо зміцнювати енергосистему".

За даними Міністерства економіки Німеччини, нова структура ринку електроенергії дозволить споживачам отримати вигоду, зокрема, від низької собівартості виробництва невикопних джерел енергії. Метою також є забезпечення цінової стабільності навіть під час кризи шляхом кращого балансування коливань на ринку електроенергії.