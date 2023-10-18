Обшуки в "!FEST" проводили понад 30 детективів, вилучили 8 мільйонів і 400 банківських карток, – БЕБ

У Бюро економічної безпеки повідомили, що внаслідок обшуків в офісі львівського холдингу, до якого входить понад 60 різних суб’єктів господарювання, було вилучено 415 банківських карток.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Правоохоронці не уточнюють назви компанії, утім, відомо, що напередодні БЕБ проводило обшуки у головному офісі "Холдингу емоцій !FEST", який розвиває одну з найбільших мереж закладів в Україні під брендами "Криївка", "Львівська копальня кави", "П’яна вишня", "Реберня" та інших.

Детективи уточнили, що обшук тривав 16 годин.

"Упродовж цього часу 25 детективів та 6 співробітників оперативної підтримки відпрацювали 2000 кв. м території, на якій розташований офіс, та будівлю, що має 5 поверхів та 7 окремих виходів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детективи виявили та вилучили 415 банківських карток, які належать співробітникам та найманим працівникам, реєстри для поповнення банківських рахунків, документи щодо нарахування та виплати зарплати працівникам, а також різні валюти в грошовому еквіваленті близько 8 млн грн.

"Саме здобуттям цих доказів й було обумовлено проведення обшуку. Адже отримати їх шляхом проведення інших процесуальних дій було б неможливо...Обшук це одна зі слідчих дій, яка обумовлена необхідністю здобуття доказів, отримати які шляхом проведення інших процесуальних дій неможливо", – наголосили в БЕБ.

Водночас наголошується, що техніка з офісу не вилучалась, всі приміщення та сейфи були відкриті представниками підприємства добровільно, без застосування спецзасобів.

Читайте також: "Жили в нашому готелі з автоматами": У ресторанному холдингу !FEST розповіли про обшуки БЕБ

Як повідомлялося, напередодні БЕБ заявило про викриття схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.

Зазначається, що правоохоронці ніби встановили, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна. За даними БЕБ, попередньо збитки, завдані державному бюджету, складають понад 50 млн грн.